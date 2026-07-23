Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2025 году Латвия экспортировала в Россию товаров на 962,5 млн евро. По сравнению с 2024 годом экспорт сократился всего на 7,3%. При этом положительное сальдо торговли в пользу Латвии достигло примерно 837 млн евро.

Статистика 2026 года показывает, что торговля продолжается. По данным ЦСУ, за январь—май Латвия экспортировала в Россию товаров примерно на 404 млн евро, тогда как импорт составил лишь около 20 млн евро. Таким образом, положительное сальдо за первые пять месяцев года превысило 384 млн евро. При этом экспорт оказался примерно на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельные ежемесячные отчеты ЦСУ указывают, что весной 2026 года одним из главных драйверов роста экспорта в Россию вновь стали спиртные напитки. Так, в марте поставки готовых пищевых продуктов — главным образом алкоголя — выросли на 21,7 млн евро (82,6%), а в апреле — еще на 25,1 млн евро (92,4%).