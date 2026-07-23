Вот как? Не может? А вот что нам сообщал в 2024 году Евроньюз: «В 2023 году Латвия была крупнейшим экспортером виски в Россию… В период с января по сентябрь 2023 года Россия импортировала виски на сумму почти 244 млн евро, что почти в четыре раза превышает показатель за тот же период предыдущего года. Большая часть этого объема поступила из соседней Латвии — 177,4 млн евро; на втором месте — другая прибалтийская страна, Литва, с объемом поставок на сумму 26,9 млн евро».
И вот вам контрольный выстрел: «В прошлом году эта балтийская страна (Латвия) экспортировала в Россию больше вина (73 млн евро), чем даже Италия (68 млн евро), которая является гораздо более крупным производителем, чем Латвия».
Но это данные 2023 года. Может сегодня что-то изменилось? Очень немногое.
Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2025 году Латвия экспортировала в Россию товаров на 962,5 млн евро. По сравнению с 2024 годом экспорт сократился всего на 7,3%. При этом положительное сальдо торговли в пользу Латвии достигло примерно 837 млн евро.
Статистика 2026 года показывает, что торговля продолжается. По данным ЦСУ, за январь—май Латвия экспортировала в Россию товаров примерно на 404 млн евро, тогда как импорт составил лишь около 20 млн евро. Таким образом, положительное сальдо за первые пять месяцев года превысило 384 млн евро. При этом экспорт оказался примерно на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельные ежемесячные отчеты ЦСУ указывают, что весной 2026 года одним из главных драйверов роста экспорта в Россию вновь стали спиртные напитки. Так, в марте поставки готовых пищевых продуктов — главным образом алкоголя — выросли на 21,7 млн евро (82,6%), а в апреле — еще на 25,1 млн евро (92,4%).
Как же, учитывая эти данные, ответить на вопрос нашего премьер-министра: «Хотите ли вы зарабатывать деньги или хотите мира»? Видимо, это надо спросить у него самого.
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