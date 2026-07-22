«Эта встреча в любом случае будет полезной. Хорошо задавать вопросы и получать ответы», — сказал Лавров журналистам в среду. Он отметил, что встреча состоится в перерыве между заседаниями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Ведомые США переговоры о прекращении российской войны в Украине зашли в тупик, поскольку внимание Вашингтона сейчас в основном сосредоточено на Ближнем Востоке. Россия также не проявляет никакого желания участвовать в содержательных переговорах.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку ударам украинских дронов по российским энергетическим объектам, считая, что такая эскалация может способствовать окончанию войны. Украинские удары привели к дефициту топлива по всей России.
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