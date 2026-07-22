Ведомые США переговоры о прекращении российской войны в Украине зашли в тупик, поскольку внимание Вашингтона сейчас в основном сосредоточено на Ближнем Востоке. Россия также не проявляет никакого желания участвовать в содержательных переговорах.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку ударам украинских дронов по российским энергетическим объектам, считая, что такая эскалация может способствовать окончанию войны. Украинские удары привели к дефициту топлива по всей России.