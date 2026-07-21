Оказалось, что примерно у четверти добровольцев даже после трёх доз вакцины вырабатывалось очень мало антител. Их иммунные клетки также показывали признаки биологического старения, включая повреждения ДНК и накопление клеток, которые уже не работают нормально, но продолжают оставаться в организме.

Самые заметные изменения произошли именно у таких слабых респондентов. После приёма спермидина у них повысился уровень антител и усилилась способность нейтрализовать несколько вариантов вируса.

Кроме того, в клетках снизилось количество признаков иммунного старения и активизировалась аутофагия. Так называется естественная система уборки, с помощью которой клетка избавляется от повреждённых частей и перерабатывает ненужный материал.