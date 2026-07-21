Речь идёт о спермидине. Это вещество вырабатывается и в организме человека, но с возрастом связанные с ним клеточные процессы могут ослабевать.
Учёные решили проверить, способен ли спермидин улучшить иммунный ответ после прививки. В небольшом исследовании приняли участие 40 здоровых людей старше 65 лет.
После третьей вакцинации от коронавируса участники в течение 13 недель ежедневно получали либо шесть миллиграммов спермидина, либо плацебо.
Оказалось, что примерно у четверти добровольцев даже после трёх доз вакцины вырабатывалось очень мало антител. Их иммунные клетки также показывали признаки биологического старения, включая повреждения ДНК и накопление клеток, которые уже не работают нормально, но продолжают оставаться в организме.
Самые заметные изменения произошли именно у таких слабых респондентов. После приёма спермидина у них повысился уровень антител и усилилась способность нейтрализовать несколько вариантов вируса.
Кроме того, в клетках снизилось количество признаков иммунного старения и активизировалась аутофагия. Так называется естественная система уборки, с помощью которой клетка избавляется от повреждённых частей и перерабатывает ненужный материал.
Добавка хорошо переносилась, серьёзных нежелательных эффектов исследователи не обнаружили.
Однако учёные подчёркивают, что пока речь идёт лишь о небольшом пилотном исследовании. Неизвестно, будет ли спермидин так же действовать на большие группы людей и сможет ли он усиливать ответ на другие прививки, например против сезонного гриппа.
Но сама идея выглядит неожиданно: вещество, которое человек получает с грибами или кусочком пармезана, однажды может оказаться помощником стареющей иммунной системы.
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