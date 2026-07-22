Большой обзор исследований показал, что для большинства взрослых до 400 миллиграммов кофеина в день не увеличивают риск сердечно сосудистых заболеваний.
Это примерно три-пять обычных чашек кофе.
Но здесь скрывается важная деталь. Под чашкой исследователи понимают около 240 миллилитров обычного напитка. Огромный стакан крепкого кофе из кофейни вполне может заменить сразу несколько таких порций.
Более того, умеренное употребление кофе оказалось связано с меньшим риском болезней сердца, инсульта, сердечной недостаточности и диабета второго типа. Самые благоприятные показатели наблюдались у людей, выпивавших от двух до четырёх чашек в день.
Правда, объявлять кофе лекарством пока рано. Большинство исследований лишь показывает связь, но не доказывает, что именно напиток защищает сердце. Возможно, свою роль играют и другие привычки людей, которые регулярно пьют кофе.
Учёные также не уверены, что весь эффект объясняется кофеином. В кофейных зёрнах содержатся и другие вещества, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Зато сладкий карамельный напиток со сливками, сиропом и горой сахара в эту красивую картину вписывается хуже. Чем больше добавок, тем меньше кофе напоминает обычный кофе и тем больше превращается в десерт.
Есть ещё один нюанс. Организм разных людей обращается с кофеином совершенно по разному. Один человек выпьет эспрессо вечером и спокойно уснёт, а другой после утренней чашки почувствует сердцебиение, тревогу и будет считать овец до глубокой ночи.
Кратковременно кофеин может повышать давление, ускорять пульс и усиливать бодрость. У некоторых людей он также вызывает перебои в работе сердца или мешает спать.
Поэтому пятая чашка не становится обязательной только потому, что её признали допустимой. Если после кофе дрожат руки, колотится сердце или исчезает сон, организм уже высказал своё мнение.
Отдельно специалисты предупреждают об энергетических напитках. Переносить на них результаты исследований обычного кофе нельзя. В небольшой банке или концентрированном шоте может находиться высокая доза кофеина вместе с другими стимулирующими веществами.
Так что новость для кофеманов действительно хорошая. Две-четыре чашки обычного кофе сердце, похоже, переживает вполне спокойно.
А вот ведро латте с сиропом по прежнему остаётся ведром латте с сиропом.
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