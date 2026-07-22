Более того, умеренное употребление кофе оказалось связано с меньшим риском болезней сердца, инсульта, сердечной недостаточности и диабета второго типа. Самые благоприятные показатели наблюдались у людей, выпивавших от двух до четырёх чашек в день.

Правда, объявлять кофе лекарством пока рано. Большинство исследований лишь показывает связь, но не доказывает, что именно напиток защищает сердце. Возможно, свою роль играют и другие привычки людей, которые регулярно пьют кофе.

Учёные также не уверены, что весь эффект объясняется кофеином. В кофейных зёрнах содержатся и другие вещества, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.