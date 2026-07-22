Программа получила название «Сильная Латвия в безопасной Европе». В ней перечислены задачи по десяти направлениям, включая безопасность и оборону, экономику, энергетику, здравоохранение, социальную политику, образование, латышский язык, культуру, государственное управление, развитие регионов и правовую систему.
Кандидат объединения на пост премьер-министра Арвилс Ашераденс заявил: «Наша цель — сильная Латвия в безопасной Европе. Мы определили конкретные задачи, которые укрепят безопасность государства, будут способствовать экономическому росту и улучшат качество жизни людей по всей Латвии».
По его словам, «Новое Единство» готово сотрудничать со всеми демократическими и государственно ответственными партиями, поскольку «развитие государства требует не раскола, а сотрудничества». При этом у объединения есть чёткие красные линии — союз с популистскими и ориентированными на Россию партиями исключён.
Расширенная программа дополняет документ объёмом 10 000 знаков, поданный в Центральную избирательную комиссию. Каждый из десяти основных пунктов в ней разделён на конкретные приоритеты, обязательства и задачи.
Заместитель председателя правления «Единства» Занда Калниня-Лукашевица отметила, что над программой работали члены партий, отраслевые эксперты, предприниматели, неправительственные и профессиональные организации, а также избиратели.
«“Позвоночником” программы “Нового Единства” являются наши ценности и основные принципы, а её содержание основано на опыте людей, данных и конкретных действиях, необходимых для сильной Латвии в безопасной Европе», — заявила Калниня-Лукашевица.
Для подготовки документа были созданы 12 тематических рабочих групп с участием 146 членов объединения. Также состоялись пять встреч с избирателями в Риге и 12 — в регионах. Депутаты Сейма встретились как минимум с 40 общественными группами, включая десять молодёжных и 14 групп пожилых людей.
В «Новое Единство» входят партия «Единство», а также региональные партии «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе», «Городу Тукумсу и краю» и Екабпилсская региональная партия. Объединение также длительное время сотрудничает с Латгальской партией.
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