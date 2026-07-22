Кандидат объединения на пост премьер-министра Арвилс Ашераденс заявил: «Наша цель — сильная Латвия в безопасной Европе. Мы определили конкретные задачи, которые укрепят безопасность государства, будут способствовать экономическому росту и улучшат качество жизни людей по всей Латвии».

По его словам, «Новое Единство» готово сотрудничать со всеми демократическими и государственно ответственными партиями, поскольку «развитие государства требует не раскола, а сотрудничества». При этом у объединения есть чёткие красные линии — союз с популистскими и ориентированными на Россию партиями исключён.