Бросается в глаза, что портам удаётся сохранить больше грузов, чем LDz. Для содержания железнодорожной инфраструктуры необходимы доходы от перевозки 50 миллионов тонн грузов в год по путям LDz. Если грузов в десять раз меньше, то государству приходится ежегодно доплачивать за содержание путей около 100 миллионов евро.

В настоящее время нет никаких признаков того, что объём железнодорожных грузов стабилизируется, не говоря уже о развороте в сторону роста. Ещё более безнадёжное впечатление произвёл пересказ Р. Козловскиса о заседании Совета по портам, транзиту и логистике, на котором руководители LDz пытались смягчить всё возрастающие требования о дотациях обещаниями, что «LDz сейчас работает над решениями на внутреннем рынке, в том числе в Латвии и Европейском союзе. Одно из решений — переориентация автогрузов на железную дорогу» (формулировка Р. Козловскиса).

Понятно нежелание председателя правления LDz Артиса Гринбергса признать, что единственным реальным источником экономии для LDz могло бы стать снижение его собственной зарплаты. Его задекларированное вознаграждение за прошлый год в размере 144 550 евро — это слишком много, учитывая, что управление LDz сводится к расходованию государственных денег. На каждом углу можно найти людей с единственным качеством, которое нужно для тех, кто тратит деньги. Это качество — страх нарушить законы. Они справились бы с нынешней работой А. Гринбергса и за зарплату в десять раз меньшую.