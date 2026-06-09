В Latvijas dzelzceļš пока оценивают возможные последствия. «Если я сейчас начну называть конкретные цифры, это будет спекуляцией и лишь создаст дополнительное напряжение среди сотрудников, поскольку это напрямую повлияет на количество людей, работающих в нашем концерне. Поэтому я бы сейчас действительно воздержался от спекуляций о том, каким будет это влияние», — заявил председатель правления компании Артис Гринбергс.

За последние два года компенсацию убытков и обеспечение пассажирских перевозок Latvijas dzelzceļš из госбюджета было направлено 172,65 млн евро. Если грузопоток сократится еще сильнее, бюджетные дотации придется увеличивать.

«Ну, ничего блестящего нет», — прокомментировал министр сообщения Рихард Козловскис («Новое единство»).

При этом повышение тарифов не распространяется на Литву, что премьер-министр Андрис Кулбергс (Объединенный список) считает несправедливым: «Это создает ситуацию, при которой весь транзит в Литву переместится туда. У нас автоматически пропадает интерес к железной дороге, что перевозить. Это практически автоматические санкции… Далее автоматически повлияет и на порт. И на все остальное по цепочке».

Но при этом, заметим, не далее как неделю назад сам Кулбергс поручил министру иностранных дел Байбе Браже подготовить решение о прекращении экспорта и импорта товаров между Латвией и Россией.

После заседания правительства Кулбергс заявил, что по-прежнему твердо придерживается позиции о необходимости прекратить деловые связи с Россией. «Я по-прежнему твердо настаиваю на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. Это ненужная зависимость, которая лишь ухудшает ситуацию», — подчеркнул премьер.

Возникает вопрос: правительство Латвии само хотело свернуть бизнес с Россией; Россия в своей своеобразной манере решила «пойти навстречу»... Но ведь решение нашего правительства автоматически подразумевало, что товарные потоки из России будут переориентированы на соседние страны, разве нет? А теперь сам премьер называет переориентацию этих потоков на Литву «несправедливым». Как же понимать логику нашего новообразованного правительства?