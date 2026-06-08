Рига вошла в топ дешёвых городов Европы для короткого отдыха

Для рейтинга аналитики сравнили стоимость 12 типичных туристических товаров и услуг в 50 европейских городах. В расчёт вошли расходы на короткий городской отдых для двух человек, включая проживание, питание, напитки, транспорт, трансферы и посещение достопримечательностей.

Самым дорогим городом Европы для сити-брейка стала норвежская столица Осло. Несколько дней отдыха там обойдутся примерно в 860 евро. Это почти втрое дороже, чем в Сараево, которое заняло первое место среди самых недорогих направлений.

В пятёрку самых дорогих городов также вошли Копенгаген, где короткий отдых оценён примерно в 786 евро, Эдинбург - 782 евро, Женева - 754 евро и Барселона - 751 евро. Далее следуют Дублин, Амстердам, Корк, Венеция и Мадрид.

Рига заняла шестое место в списке десяти самых дешёвых городов для отдыха. Для туристов это означает, что латвийская столица остаётся одним из сравнительно выгодных направлений в Европе, особенно на фоне северных и западноевропейских городов.