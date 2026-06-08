Придётся ждать почти час. Ремонт дорог может сломать ваши планы

На главных государственных трассах работы ведутся в 10 местах. Ещё 10 ремонтных участков открыты на региональных дорогах, 26 - на местных. Работы также идут на шести мостах и путепроводах, а на восьми участках улучшают безопасность движения.

Самые серьёзные задержки на главных дорогах ждут водителей на Даугавпилсском шоссе (A6). От Госпори до Ницгале действуют два светофорных участка, скорость ограничена до 50 и 70 километров в час, а проезд может занять 40 минут. От Калнишки до Люобасте время проезда составит около 25 минут.

На Даугавпилсской объездной дороге (A14) в узле и на участке до Свенте работают три светофорных участка. Проезд займёт примерно 30 минут. На Бауском шоссе (A7) у въезда в Ригу продолжаются работы четвёртой очереди Южного моста и строится пешеходно-велосипедное соединение между Кекавой и Ригой. Движение там идёт по одной полосе в каждом направлении.

На дороге Екабпилс - Резекне - Лудза - Терехово (A12) возле Лудзы действует один светофорный участок, скорость ограничена до 50 и 70 километров в час, а проезд займёт около 20 минут.

Хуже всего ситуация на региональной дороге Гулбене - Балви - Виляка - Виентули (P35) от Литене до Балви. Там семь светофорных участков, ограничение скорости 50 километров в час, а ожидаемое время проезда - 55 минут.

На дороге Бауска - Айзкраукле (P87) от Озолайне до Барбеле работают четыре светофорных участка, скорость ограничена до 30-60 километров в час. Участок возле Озолайне закрыт для транзита, организован объезд. Проезд ремонтной зоны займёт около 40 минут.

Ограничения также действуют на дорогах Илмая - Приекуле - Плудони (P114), Валдгале - Роя (P126), Тукумс - Кестерциемс - Мерсрагс - Колка (P131) и Тинужи - Кокнесе (P80). В зависимости от участка водителям придётся закладывать дополнительно от 20 до 35 минут.