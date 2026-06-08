Temu и Shein ищут обход: покупатели заметили пометку EU warehouse

В центре внимания оказались Temu и Shein. Пользователи заметили у части товаров пометку EU warehouse - европейский склад. По их версии, если товар отправляется уже из Европы, дополнительных пошлин за посылку из третьей страны быть не должно.

«Клади в корзину то, где написано EU warehouse, и товар отправят из Европы. Это значит, что ничего не изменится и не придётся платить дополнительные пошлины», - написала одна из покупательниц в Threads.

Но радость может быть преждевременной. Часть пользователей указывает, что такая отметка раньше чаще означала лишь более быструю доставку. Кроме того, на Temu товары с местных складов иногда стоят заметно дороже - вплоть до двух раз. Некоторые покупатели жалуются, что даже после обновления приложения такой пометки у себя не видят.

СГД поясняет: «позиция» - это один или несколько товаров в посылке с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Если в одном заказе лежат платье, мужские брюки, детская одежда и футболка, это четыре разные позиции. Значит, пошлина составит уже 12 евро.

НДС при этом сохраняется для всех товаров. Если платформа работает через режим IOSS, как Temu, AliExpress, Shein или eBay, НДС и пошлину можно будет оплатить сразу при покупке. В остальных случаях получателю придётся оформлять посылку через систему электронного декларирования СГД или платить за услуги Latvijas pasts, экспресс-почты либо брокеров.

С 1 ноября удар по дешёвым заказам станет ещё сильнее: ЕС введёт сбор за обработку - 2 евро за каждую товарную позицию. Новые правила коснутся покупок из Китая, США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других стран вне ЕС.