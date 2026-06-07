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В поезде Рига — Кемери напали на кондуктора; ViVi ищет очевидцев (ФОТО) (3)

Редакция PRESS 7 июня, 2026 11:03

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Об ограблении женщины-кондуктора сообщило в соцсетях предприятие железнодорожных пассажирских перевозок ViVi.

Нападение произошло около полуночи 6 июня в поезде, который отправился из Риги в 23:00 и прибыл в Кемери в 23:58, между станциями Слока и Кемери. Нападавший, применив физическую силу, похитил у кондуктора сумку с деньгами и оборудованием для работы. Кондуктор была доставлена в медучреждение. Других пострадавших нет.

После инцидента нападавший вышел на станции Кемери примерно в 0:05. О случившемся информирована Госполиция, ведётся следствие.

Всех, кто может узнать человека на фото и располагает любой информацией о случившемся, просят звонить по номеру 112 или в центр обслуживания клиентов  Vivi по электронной почте vilciens@info.vivi.lv или бесплатному круглосуточному телефону 8760. 

 

 

 

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