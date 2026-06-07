Нападение произошло около полуночи 6 июня в поезде, который отправился из Риги в 23:00 и прибыл в Кемери в 23:58, между станциями Слока и Кемери. Нападавший, применив физическую силу, похитил у кондуктора сумку с деньгами и оборудованием для работы. Кондуктор была доставлена в медучреждение. Других пострадавших нет.

После инцидента нападавший вышел на станции Кемери примерно в 0:05. О случившемся информирована Госполиция, ведётся следствие.

Всех, кто может узнать человека на фото и располагает любой информацией о случившемся, просят звонить по номеру 112 или в центр обслуживания клиентов Vivi по электронной почте vilciens@info.vivi.lv или бесплатному круглосуточному телефону 8760.