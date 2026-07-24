Государственное агентство обеспечения выставило лошадей на продажу 20 июля. Начальная цена каждого животного составляла 650 евро, однако некоторые участники предложили значительно больше.

Одного из пони решила оставить семья Петревицы. За время пребывания на ферме животное настолько полюбилось хозяевам, что они сами приняли участие в аукционе и выкупили его.