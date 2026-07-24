После изъятия лошадей временно разместили на ферме Atvases недалеко от Лиепаи. За несколько месяцев животным оказали необходимую помощь и привели их в порядок.
«Мы подрезали копыта, провели обработку от паразитов, старым лошадям готовим специальную кашу. Все животные спокойные, здоровые и совершенно адекватные», — рассказала хозяйка фермы Ласма Петревица.
Возраст животных — от трёхмесячного жеребёнка до 29-летней лошади.
Государственное агентство обеспечения выставило лошадей на продажу 20 июля. Начальная цена каждого животного составляла 650 евро, однако некоторые участники предложили значительно больше.
Одного из пони решила оставить семья Петревицы. За время пребывания на ферме животное настолько полюбилось хозяевам, что они сами приняли участие в аукционе и выкупили его.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.