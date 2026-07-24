В ходе рейда возбуждены два уголовных процесса — по факту кражи из магазина и по факту хранения наркотических веществ. Предполагаемый виновный в краже был задержан.

Всего выявлено 25 административных правонарушений, в том числе три случая хранения небольших объёмов наркотиков. Изъято три грамма марихуаны. Кроме того, двое граждан Индии управляли автомобилями без действительных водительских прав.