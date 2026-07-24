За один день полицейские проверили 235 человек, среди которых 87 иностранцев. Один из них был передан Государственной пограничной охране за незаконное пребывание в Латвии. Также был задержан человек, находившийся в розыске за неисполнение судебного решения. Десять граждан Судана доставили в центр размещения ищущих убежище в Муцениеки.
В ходе рейда возбуждены два уголовных процесса — по факту кражи из магазина и по факту хранения наркотических веществ. Предполагаемый виновный в краже был задержан.
Всего выявлено 25 административных правонарушений, в том числе три случая хранения небольших объёмов наркотиков. Изъято три грамма марихуаны. Кроме того, двое граждан Индии управляли автомобилями без действительных водительских прав.
Полицейские проверили восемь заведений общественного питания. По итогам проверок начаты ведомственные дела по фактам неиспользования государственного языка в сфере обслуживания.
Также были проверены хостелы. В трёх случаях людей доставили в приют.
Reida laikā parbaudītas 235 personas. No tiem 87 ārzemnieki.
Viena persona, nodota VRS, nav tiesiska statusa uzturēties Latvijā. Pārbaudīti 10 Sudānas piederīgie — nogādāti uz centru Muceniekos.
Aizturēta viena meklēšanā esoša persona par tiesas sprieduma neizpildi. 1… pic.twitter.com/8KrazxoPb8
— Jānis Dombrava (@janisdombrava) July 24, 2026
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