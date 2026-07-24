FID отмечает, что новый раунд санкций направлен против энергетического сектора России, одного из важнейших источников доходов страны, а также вводит новые ограничения для финансового сектора. Санкции призваны еще больше ограничить возможности России финансировать военную агрессию против Украины.

В Приложение к Регламенту о санкциях добавлены 48 физических и 168 юридических лиц. По данным FID, включение в Приложение влечет за собой обязательство заморозить все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся во владении, хранящиеся или контролируемые этими лицами, организациями или органами. Также запрещается предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно, этим лицам, организациям или органам или в их интересах.

В энергетическом секторе выявлено более 40 новых судов теневого флота. Чтобы сократить доходы России от экспорта нефти, новый раунд санкций замораживает потолок цен до 14 июля 2027 года, сохраняя его на текущем уровне. В настоящее время потолок цен установлен на уровне 44,10 доллара за баррель.