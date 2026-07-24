Управление по финансовому регулированию и надзору (FID) поясняет, что санкции также распространяются на компании «Latprodukti» и филиал «Valiente» в Латвии, управляющий розничной сетью «Mere». Компании должны немедленно прекратить свою экономическую деятельность в соответствии с ограничениями, установленными санкциями ЕС.
Как сообщает FID, Шнайдер включен в санкционный список за материальную или финансовую поддержку деятельности, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Шнайдеру косвенно принадлежит более 50% акций компании Latprodukti и ее филиала в Латвии.
FID отмечает, что новый раунд санкций направлен против энергетического сектора России, одного из важнейших источников доходов страны, а также вводит новые ограничения для финансового сектора. Санкции призваны еще больше ограничить возможности России финансировать военную агрессию против Украины.
В Приложение к Регламенту о санкциях добавлены 48 физических и 168 юридических лиц. По данным FID, включение в Приложение влечет за собой обязательство заморозить все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся во владении, хранящиеся или контролируемые этими лицами, организациями или органами. Также запрещается предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно, этим лицам, организациям или органам или в их интересах.
В энергетическом секторе выявлено более 40 новых судов теневого флота. Чтобы сократить доходы России от экспорта нефти, новый раунд санкций замораживает потолок цен до 14 июля 2027 года, сохраняя его на текущем уровне. В настоящее время потолок цен установлен на уровне 44,10 доллара за баррель.
Предыдущая система санкций ЕС предусматривала механизм регулярного пересмотра потолка цен на российскую нефть в соответствии со средней ценой на нефть на мировом рынке. Эти поправки устраняют риск того, что геополитическая ситуация и резкие колебания цен на нефть могут привести к повышению установленного ЕС потолка цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, для транспортировки которых лица в ЕС могут оказывать техническую помощь и другие услуги, заявляет FID.
В новый раунд санкций в список добавлен еще один нефтеперерабатывающий завод из третьей страны, который перерабатывает или смешивает нефтепродукты или минеральные удобрения российского происхождения. Список также расширен и теперь включает некоторые российские порты, шлюзы и аэропорты, с которыми запрещено сотрудничество.
В список, запрещающий совершение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными за пределами ЕС и предоставляющими услуги в сфере криптоактивов или платежные услуги лицам, включенным в санкционные списки, или иным образом существенно препятствующим достижению целей санкций, установленных в регламенте, были добавлены несколько новых финансовых учреждений.
Хотя в настоящее время в приложение не включены никакие физические лица, введение такого механизма служит четким сигналом для поставщиков услуг в сфере криптоактивов из третьих стран о том, что они могут подпадать под санкции ЕС, если будут совершать сделки, нарушающие санкционную базу ЕС.
В список кредитных учреждений, с которыми запрещено совершать сделки, добавлены еще 33 организации. Таким образом, общее число кредитных учреждений, с которыми запрещено совершать сделки, превысило 100.
Как уже сообщалось, в четверг страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Соглашение было достигнуто после нескольких недель переговоров.
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