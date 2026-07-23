Достигнуто политическое соглашение
Как сообщил на условиях анонимности дипломат ЕС, постпреды достигли политического соглашения по пакету. Теперь будет завершена техническая работа, а во второй половине дня начнется письменная процедура его окончательного принятия Советом ЕС.
По словам дипломата, переговоры были сложными, но странам Евросоюза удалось уладить оставшиеся разногласия и сохранить единство, как и при согласовании предыдущих 20 пакетов. Государства — члены ЕС, подчеркнул он, были едины в стремлении принять жесткие меры, которые сильнее ограничат способность России продолжать войну против Украины. По его словам, достигнутое соглашение сохраняет давление на Россию, демонстрирует приверженность Евросоюза поддержке Украины и представляет собой еще один значительный шаг по ограничению российской военной экономики.
Одним из ключевых элементов пакета стало продление действующего уровня потолка цен на российскую нефть на 12 месяцев. По оценке дипломата ЕС, на фоне нестабильности на энергетических рынках эта мера лишит Россию значительных нефтяных доходов.
Последний нерешенный вопрос касался перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Компромисс предусматривает ограниченное исключение для таких перевозок и связанных с ними закупок по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года. При этом европейским операторам запрещено расширять объем подобных операций, а Совет ЕС будет ежегодно пересматривать действие исключения.
По словам дипломата, 21-й пакет включает в себя наибольшее число лиц, внесенных в санкционный список, среди всех пакетов, принятых за последние четыре года.
Масштабные ограничения для российского финансового сектора
Пакет также предусматривает масштабные ограничения и запреты на проведение операций в отношении российского финансового сектора, новые меры против криптовалют, дополнительные включения в санкционный список судов «теневого флота» и тех, кто содействует их деятельности, а также новые торговые ограничения, призванные еще больше ограничить возможности российской военной промышленности.
Кроме того, пакет предусматривает подготовку необходимых мер для ограничения выдачи виз бывшим российским участникам войны против Украины.
Кошта: Еще один решительный шаг к усилению давления на Россию
«Еще один решительный шаг к усилению давления на Россию. Наш 21-й пакет санкций направлен на отрасли, где его воздействие будет наибольшим: энергетику, финансовые услуги, криптовалютный сектор и торговлю», — написал в соцсети X председатель Европейского совета Антониу Кошта. «Наша поддержка Украины, а также справедливого и устойчивого мира остается непоколебимой», — подчеркнул он.
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