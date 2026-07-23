Как сообщил на условиях анонимности дипломат ЕС, постпреды достигли политического соглашения по пакету. Теперь будет завершена техническая работа, а во второй половине дня начнется письменная процедура его окончательного принятия Советом ЕС.

По словам дипломата, переговоры были сложными, но странам Евросоюза удалось уладить оставшиеся разногласия и сохранить единство, как и при согласовании предыдущих 20 пакетов. Государства — члены ЕС, подчеркнул он, были едины в стремлении принять жесткие меры, которые сильнее ограничат способность России продолжать войну против Украины. По его словам, достигнутое соглашение сохраняет давление на Россию, демонстрирует приверженность Евросоюза поддержке Украины и представляет собой еще один значительный шаг по ограничению российской военной экономики.