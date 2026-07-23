В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвует мэр, их участников приглашают на праздник Риги. Он не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник.

Клейнбергс признал, что на данный момент нет конкретного мероприятия, которое он назвал бы своим фаворитом на празднике. Дети наверняка захотят посетить шоу «Red Bull», детям помладше понравятся творческие мастерские, предположил мэр.