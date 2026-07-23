Бивак Fratelli Fanton находится в итальянских Доломитах на высоте 2667 метров. Это не гостиница, не туристический домик и не необычный вариант бесплатного жилья. Он был построен как аварийное укрытие и место короткой остановки для опытных альпинистов, проходящих через суровый массив Мармароле.

Однако фотографии сделали своё дело.

Люди начали писать в местное отделение альпийского клуба и спрашивать, как забронировать ночлег. Некоторые планируют провести в биваке выходные, словно речь идёт о небольшом отеле с лучшим видом в Италии.