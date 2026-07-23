Небольшой футуристический домик словно повис над пропастью среди острых скал. Через огромное окно видны горы, облака и закат. Внутри стоят кровати, а вокруг нет ни дорог, ни машин, ни других зданий.
Идеальное место для фотографии, после которой знакомые немедленно спрашивают: «Где это?»
Ответ оказался опаснее, чем кажется.
Бивак Fratelli Fanton находится в итальянских Доломитах на высоте 2667 метров. Это не гостиница, не туристический домик и не необычный вариант бесплатного жилья. Он был построен как аварийное укрытие и место короткой остановки для опытных альпинистов, проходящих через суровый массив Мармароле.
Однако фотографии сделали своё дело.
Люди начали писать в местное отделение альпийского клуба и спрашивать, как забронировать ночлег. Некоторые планируют провести в биваке выходные, словно речь идёт о небольшом отеле с лучшим видом в Италии.
Никакой стойки регистрации там, разумеется, нет. Нет персонала, воды, ресторана и гарантированной кровати. Если все места заняты, предъявить бронь тоже некому.
Но сначала до этого домика ещё нужно добраться.
Подъём занимает примерно пять или шесть часов. За это время приходится набрать более 1500 метров высоты, пройти по крутым осыпям и преодолеть оборудованные участки маршрута. Для дороги необходимы горные ботинки, шлем, комплект для виа феррата и одежда, рассчитанная на внезапную смену погоды.
В социальных сетях эта часть путешествия обычно остаётся за кадром.
Зритель видит стройную фигуру возле панорамного окна, чашку на фоне гор или человека, задумчиво смотрящего в облака. Он не видит несколько часов тяжёлого подъёма, скользящие камни, снег, туман и дорогу обратно.
В результате к биваку отправляются люди в обычных кроссовках, городской одежде, а иногда даже в лёгкой обуви. Они благополучно добираются до красивой точки, снимают фотографии и только потом обнаруживают, что силы закончились.
Спуск при этом никуда не исчез.
Не давно четверо молодых людей из Вероны поднимались к биваку по глубокому снегу. Они выбились из сил и остановились примерно в 150 метрах ниже домика. Продолжать путь группа уже не могла.
Около семи часов вечера пришлось вызывать спасателей. Молодых людей нашли и подняли на борт вертолёта в два захода.
Для горных спасателей подобные истории перестали быть исключением.
Красивый домик стал самостоятельной туристической целью. Люди идут не через бивак, продолжая сложный маршрут, а именно к нему. Главной наградой становится фотография, ради которой человек готов подняться туда, где обычная прогулка давно превратилась в альпинизм.
Местный альпийский клуб уже пытается объяснить очевидное: бивак не является бесплатным отелем для отпуска или выходных. Он нужен человеку, которого в горах застала непогода, или альпинисту, которому необходимо переждать ночь во время многодневного маршрута.
Но объяснения пока работают хуже фотографий.
Поэтому обсуждаются меры, которые ещё недавно показались бы абсурдными. Из красивых биваков предлагают убрать матрасы, одеяла и другие удобства, оставив внутри лишь деревянные настилы и самое необходимое.
Есть идеи установить камеры, закрывать помещение на ключ, а если поток неподготовленных посетителей не прекратится, даже убрать сооружение.
Получается странная история.
Чтобы спасти людей от слишком привлекательного горного убежища, его придётся сделать неудобным и некрасивым. Панорамное окно, современная архитектура и уютные кровати оказались не только достоинствами, но и рекламой, которую горы никогда не заказывали.
На фотографиях бивак всё так же будет висеть над облаками.
Только за пределами кадра останется вертолёт, который иногда прилетает за авторами этих фотографий.
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