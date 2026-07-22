Настоящая развязка наступила, когда он вышел проверить, чем занимается грызун. Бобр внезапно подбежал к сушилке, сорвал с верёвки трусы и помчался с добычей к воде.

Хозяин остался стоять как вкопанный. Перед тем как скрыться в пруду, вор обернулся и угрожающе зашипел, словно предупреждая, что погоня может закончиться плохо.

Тогда мужчина вспомнил о пропавших носках и футболках. Теперь он подозревает, что весь исчезнувший гардероб хранится где-то в бобровом жилище. Возможно, ткань понадобилась зверю для строительства или утепления хатки.