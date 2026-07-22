Похитителем оказался бобр, поселившийся в пруду в нескольких десятках метров от дома.
Впрочем, обычным лесным зверьком нового соседа назвать трудно. По словам хозяина участка, при приближении человека бобр начинает громко шипеть.
«Я впервые в жизни слышал такое и сначала решил, что в тростнике сидит змея», — рассказал мужчина.
Настоящая развязка наступила, когда он вышел проверить, чем занимается грызун. Бобр внезапно подбежал к сушилке, сорвал с верёвки трусы и помчался с добычей к воде.
Хозяин остался стоять как вкопанный. Перед тем как скрыться в пруду, вор обернулся и угрожающе зашипел, словно предупреждая, что погоня может закончиться плохо.
Тогда мужчина вспомнил о пропавших носках и футболках. Теперь он подозревает, что весь исчезнувший гардероб хранится где-то в бобровом жилище. Возможно, ткань понадобилась зверю для строительства или утепления хатки.
Сам хозяин шутит, что бобр ведёт себя как настоящий владелец участка, а человека считает незваным гостем.
История вызвала бурное веселье. Одни предположили, что бобр работает в сговоре с енотом-полоскуном, другие посоветовали потребовать компенсацию за похищенные трусы через суд. Особенно впечатлил читателей суровый вид зверя, которого уже успели прозвать болотным демоном и Сёгуном.
Теперь мужчине предстоит решить, как законно защитить бельё от нового соседа. Пока самым надёжным способом выглядит один: не оставлять трусы без присмотра.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.