Новая система будет предназначена для взрослых, чей родной язык не является латышским и которые законно пребывают в Латвии, с особым вниманием к новоприбывшим. Она также охватит представителей диаспоры и членов их семей, которые готовятся вернуться в Латвию, а также иностранных студентов и других специалистов, чтобы способствовать их интеграции в общество и на рынок труда.

Планируется, что новая система обеспечит единую подачу заявок на курсы латышского языка, централизованный учет данных и единые требования к содержанию обучения, педагогам и надзору за качеством. Предусмотрено создание модели изучения языка на платформе управления навыками взрослых «Stars», которая будет связана с другими государственными информационными системами.

Переход на новую систему будет происходить постепенно. На первом этапе, до 2027 года, планируется подготовить необходимые нормативные акты и установить единые требования для организаторов обучения. На втором этапе, до 2028 года, предусмотрена разработка модуля «Stars» и пилотные проекты, а с 2029 года все финансируемое государством обучение латышскому языку для взрослых планируется организовывать в единой системе.