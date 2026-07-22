О, какая прекрасная формула — «не раскалывают общество»! Вот только Оруэлл моментально опознал бы в ней яркий пример новояза из своего романа «1984».

Ведь что именно в Латвии считается «расколом». Русский язык в общественных СМИ? Раскол. Русская школа? Раскол. Русские буквы на фасаде театра Чехова? Раскол в квадрате! Зато почти полная зачистка образования на русском, ликвидация русского радиовещания, повышение налогов на русские книги неизменно проходят под вывеской «укрепления единства общества». Ограничение прав — это, оказывается, интеграция; дискриминация — укрепление государственного языка; а всё, что не укладывается в официальную линию это и есть «раскол общества».

Поэтому проблема вовсе не в том, кому давать деньги. Проблема в том, кто раздаёт ярлыки. Пока «расколом» будут считать само существование русского языка в Латвии, этот критерий превращается не в фильтр против экстремизма, а в дубинку против неугодных. Сегодня под неё попадёт русская культурная организация, завтра — католическая, послезавтра — консервативная. Потому что границы понятия «раскалывает общество» каждый раз будут проводиться по политической конъюнктуре.