Проходит время, значок приближается. Кажется, ещё несколько минут, и можно накрывать на стол.
Но ужин не приедет никогда.
И это не ошибка, не мошенничество и не голодный сосед, перехвативший пакет у двери. Еды просто не существует, как и самого курьера.
В Южной Корее набирают популярность необычные приложения, которые позволяют пользователям заказывать вымышленные блюда, покупать несуществующую одежду и отслеживать доставку товаров, которых никто никогда не отправлял.
Деньги при этом со счёта не исчезают.
Одно из приложений предлагает собрать виртуальный заказ из буррито, карри, блинов и других блюд. В чек для убедительности добавляют стоимость доставки и даже налоги. После оформления заказа на экране появляется курьер, который якобы везёт еду клиенту.
Другие платформы имитируют огромные интернет магазины. Пользователь может выбирать обувь, одежду, гаджеты, складывать всё в корзину и нажимать кнопку покупки.
На этом всё заканчивается.
Создатели подобных сервисов рассчитывают, что человеку иногда нужен не сам товар, а короткий всплеск удовольствия от выбора и нажатия кнопки «купить». Мозг начинает радоваться ещё до того, как посылка оказывается в руках.
Именно на этом построена индустрия импульсивных покупок. Человек расстроен, устал или просто скучает, открывает магазин и через несколько минут уже ждёт коробку с вещью, которая вчера была ему совершенно не нужна.
По данным одного из опросов, 18 процентов взрослых признаются, что начинают тратить деньги после плохих новостей или унылого просмотра социальных сетей. Среди молодых людей показатель оказался ещё выше: так поступают 37 процентов представителей поколения Z и четверть миллениалов.
Виртуальные магазины обещают оставить удовольствие, но убрать последствия. Никаких списаний с карты, возвратов, пакетов в прихожей и мучительных попыток понять, зачем ночью были заказаны блестящие сапоги до колена.
Правда, сработал новый способ не для всех.
Некоторые пользователи признаются, что фальшивый заказ еды действительно помогает им понять простую вещь: они открыли приложение не потому, что голодны, а потому, что им стало скучно. Несколько минут виртуального выбора, и желание заказать настоящий ужин исчезает.
С одеждой всё сложнее. Многие товары на таких сайтах выглядят настолько странно, будто их придумал искусственный интеллект после бессонной ночи. Среди предложений встречаются пугающие сапоги, подозрительные кроссовки и комплекты, напоминающие нижнее бельё викторианской эпохи.
Один из таких костюмов якобы купили почти 29 тысяч раз. Были ли это реальные пользователи или вымышленный счётчик, неизвестно.
Психологи признают, что подобные приложения могут временно помочь человеку, который тратит деньги из-за тревоги, одиночества или плохого настроения. Однако есть риск, что одна цифровая привычка просто заменит другую.
Вместо настоящих покупок пользователь часами будет выбирать несуществующие вещи, ждать вымышленного курьера и проживать жизнь внутри телефона.
Зато семейный бюджет останется цел. А буррито, которое никогда не приедет, точно не испортит фигуру.
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