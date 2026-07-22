В Южной Корее набирают популярность необычные приложения, которые позволяют пользователям заказывать вымышленные блюда, покупать несуществующую одежду и отслеживать доставку товаров, которых никто никогда не отправлял.

Деньги при этом со счёта не исчезают.

Одно из приложений предлагает собрать виртуальный заказ из буррито, карри, блинов и других блюд. В чек для убедительности добавляют стоимость доставки и даже налоги. После оформления заказа на экране появляется курьер, который якобы везёт еду клиенту.