В российском МИДе заявили, что во время обсуждения войны в Украине Лавров довел до Рубио «информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения» и заявил о недопустимости «накачки» Украины вооружениями и «в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».

В МИД добавили, что Лавров также «подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта» и «приверженность тем предложениям», которые были выдвинуты американской стороной на саммите в Анкоридже.