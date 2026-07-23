Переговоры продлились 35 минут, пишет агентство «Интерфакс». С российской стороны на них присутствовали также замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской — замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.
В российском МИДе заявили, что во время обсуждения войны в Украине Лавров довел до Рубио «информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения» и заявил о недопустимости «накачки» Украины вооружениями и «в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».
В МИД добавили, что Лавров также «подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта» и «приверженность тем предложениям», которые были выдвинуты американской стороной на саммите в Анкоридже.
Госдепартамент США не предоставил сколь-либо подробной информации о содержании переговоров Лаврова и Рубио. «Стороны обсудили американо-российские отношения и необходимость прекращения войны между Россией и Украиной», — говорится в заявлении представителя Госдепа.
Bloomberg: Путин не намерен возвращать оккупированные территории
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что президент России Владимир Путин больше не намерен возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках какой бы то ни было сделки по прекращению войны и планирует сохранить их в качестве буферных зон.
Три собеседника Bloomberg рассказали, что Путин по-прежнему намерен силой установить полный контроль над Донецкой областью Украины и сохранить за Россией районы Сумской и Харьковской областей близ российской границы. По их словам, глава Кремля якобы отказался от территориальных уступок, поскольку Россия рассматривает «все более конфронтационные заявления США как свидетельство того, что неформальные договоренности, достигнутые на его саммите на Аляске с президентом Дональдом Трампом, рухнули».
Москва готова вернуться к переговорам лишь после захвата всей Донецкой области, утверждает источник Bloomberg. По словам одного из собеседников, министерство обороны России заверило Путина в том, что оно сможет установить полный контроль над территорией Донбасса к концу текущего года. При этом многие в российских вооруженных силах считают этот график нереалистичным и полагают, что взять под контроль Донецкую область удастся только в 2027 году, говорит источник агентства.
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