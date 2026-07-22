В продуктовых магазинах политика в отношении домашних животных отличается. Во всех магазинах разрешены собаки-поводыри, однако в отношении остальных животных у каждого торговца свои правила.

Например, в магазинах Maxima с собакой можно заходить, если она небольшого размера и хозяин может взять ее на руки, тогда как Rimi допускает нахождение в магазине также более крупных собак.