«Главное правило заключается в том, чтобы хозяин вел собаку, а не собака вела хозяина. Безопасность на первом месте, поэтому собака всегда должна быть на поводке», — отметила руководитель торгового центра Rīga Plaza Ирина Кейзика.
В продуктовых магазинах политика в отношении домашних животных отличается. Во всех магазинах разрешены собаки-поводыри, однако в отношении остальных животных у каждого торговца свои правила.
Например, в магазинах Maxima с собакой можно заходить, если она небольшого размера и хозяин может взять ее на руки, тогда как Rimi допускает нахождение в магазине также более крупных собак.
«Если у собаки есть намордник, она обучена, а хозяин уверен, что она не причинит вреда окружающим, можно отправиться в магазин вместе с собакой», — сказала руководитель отдела общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите.
Руководитель отдела коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле пояснила, что животное должно быть здоровым и находиться в специальной сумке либо его нужно взять на руки.
«В тележки или корзины для покупок помещать собак нельзя из-за требований гигиены», — подчеркнула Лиене Дупате-Угуле.
Важно, чтобы владельцы животных также оценивали самочувствие своего питомца и то, не вызывает ли общественное место чрезмерного стресса у животного.
«Магазин точно не то место, где обучать собаку хорошему поведению, поскольку там слишком много раздражителей», — подчеркнула ветеринарный врач, замруководителя секции мелких животных Латвийского общества ветеринарных врачей Лита Конопоре.
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