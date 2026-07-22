На днях случилась неприятность — холодильник чихнул, буркнул что-то невнятное, напоследок прогремел стареньким мотором и приказал долго жить. Обидно, досадно, но ладно… Ничего не остается кроме как правильно избавиться от «трупа». Кто-то из хороших, но не очень сознательных знакомых посоветовал: «да вытащи его к мусорным контейнерам у дома, делов-то!»
Но, во-первых, нехорошо как-то выкидывать холодильник, годами служивший верой и правдой, можно сказать — старого друга, вот так на помойку. Во-вторых, это не очень безопасно — бытовая техника, также как разнообразная электроника (телевизоры, старые компьютеры, аккумуляторы и даже пальчиковые батарейки) считаются опасными отходами и должны быть утилизированы особым образом. Ну и в-третьих, это просто незаконно! Если кто-то поймает вас на этом грязном деле в неположенных местах, то можно нарваться на серьезный штраф — в Риге до 700 евро для частных лиц.
Тут вспоминается цитата из фильма «Криминальное чтиво»: «Когда ты въезжал сюда, ты видел у моего дома вывеску «Склад мертвых»? Нет, потому что хранить трупы — это не мой бизнес!». Вот и решение: нужно обратиться к профессионалам. Помнится, полгода назад избавлялся так от стиральной машины. Один звонок и вскоре приехал крепкий мужичок, за несколько минут погрузил машинку на специальную тележку и без особого труда укатил с ней в закат. Причем совершенно бесплатно — красота, вот это сервис!
Первое, что насторожило: из многочисленных объявлений и на сайтах контор, которые оказывают подобные услуги, совершенно исчезло слово «бесплатно». После череды звонков и беглого изучения вопроса выяснилось, что нынче практически все старьевщики хотят деньги за свои услуги. И не малые… Например, за вывоз одного холодильника из Яунциемса на окраине Риги современные маклаки просят от 50 до 100 (!!!) евро.
На резонный вопрос почему вдруг так дорого, звучат уклончивые ответы вроде: «Далеко ехать» или «Столько стоят услуги грузчика». Некоторые предлагают варианты дешевле, но тащить тяжелый холодильник от квартиры до транспорта вам придется своими силами. Машина к вам приедет за 20-30 евро, не меньше — бензин нынче дорог.
Для одного мусор, для другого — золото?
Согласен, все по законам рыночной экономики и любой труд или услуга должны оплачиваться. Но почему то, что совсем недавно было совершенно бесплатно, вдруг резко стало платно? Как пояснил один бывалый барахольщик: раньше на этом можно было что-то заработать, теперь уже не так выгодно.
Современная техника уже та что раньше — сложные электроприборы требуют специального оборудования и знаний для ремонта. Часто бывает, что проще купить новый телевизор, чем починить старый. Вот и получается, что разбирать старую технику на запчасти, которые можно продать, не имеет особого смысла. Да и мастеров прежней закалки, способных с помощью паяльника и отвертки починить что угодно с каждым годом становится все меньше и меньше.
Есть еще вариант заработать, если сдать бытовую технику на металлолом. Но за нее платят сущие копейки — принимают примерно по 70 евро за тонну. Для сравнения, обычный черный лом принимают почти в три раза дороже — по 200-210 евро за тонну. Даже металлическую стружку выгодней сдавать, чем технику — за нее платят около 100 евро за тонну.
Кроме того, бытует миф, что из старой техники можно получить золото. Доля правды в этом есть: ножки и элементы корпусов микросхем часто покрывают тонким слоем золота, но добыть его также сложно, как и на прииске на Диком западе. Умельцы растворяют платы в «царской водке» — смеси азотной и соляной кислоты — чтобы получить крупицы драгоценного металла. Или используют электролиз в растворе серной и соляной кислоты. Это довольно распространенные технологии, но требуют крепких знаний химии, хорошей вентиляции и предельной осторожности.
В этом деле особенно ценятся старые советские микросхемы, которые могут содержать до 500 мг золота в каждой. Но и тут современная техника подкачала, в новой электронике доля драгметаллов составляет максимум до 20 мг на элемент. С большой вероятностью, что вообще ничего не выйдет. Оправдывает ли такое мизерное количество серьезные риски для здоровья, когда одно неверное движение чревато в лучшем случае сильными химическими ожогами и отравлениями токсичными испарениями?
Очевидно, что зарабатывать на услугах «выноса тела» гораздо проще и выгодней. Без особых рисков приехал, погрузил, получил плату с клиента и уехал. Многие барахольщики переходят на такую схему рыночных отношений. Как говорится, каждый крутится как может. С другой стороны, за деньги старьевщики готовы решить вашу проблему со старой техникой быстро и без особых хлопот — приедут хоть через час, хоть вечером, хоть в выходной день. А кому не нравится, так никто не заставляет, ищите сами другие варианты утилизировать свою старую технику.
А бесплатно можно?
Ответим сразу — можно! Для этого следует отказаться от услуг посредников и обратиться напрямую в компании, которые занимаются утилизацией опасных отходов. Вот некоторые из них: AS BAO, SIA «Eco Baltia vide», SIA Clean R. Связавшись с ними, можно договориться, чтобы за старой техникой приехали бесплатно, но следует учесть несколько нюансов.
Во-первых, придется набраться терпения и дождаться, когда по графику к вам приедет специальная машина — это может занять от нескольких дней до недели. И далеко не обязательно, что она сможет приехать в удобное для вас время или в выходной день. С большой вероятностью это будет посреди рабочего дня.
Во-вторых, за одним старым тостером никто не поедет. Компании крупные и мыслят масштабно, и объемы вашей техники должны быть соответствующие. Конечно не тонны, но обязательное условие, чтобы к вам отправили машину для вывоза техники — ее вес должен быть не менее 30 кг. Но не переживайте, даже маленький холодильник (до 85 см) в среднем весит 30-40 кг, а высокие двухкамерные около 60-70 кг. Тоже самое относится и к другой бытовой технике: стиральным и посудомоечным машинам, электроплитам. Все эти приборы обычно весят гораздо больше 30 кг.
Если же вы в состоянии самостоятельно поднять прибор (небольшая кухонная техника, телевизор с плоским экраном или старый ноутбук) то его можно отвезти на пункты сбора электротехники. Такие есть как в Риге, так и за ее пределами у тех же компаний, что занимаются утилизацией отходов. Там бесплатно примут старые девайсы — общим весом до 10 кг за раз.
Куда деть старую мебель?
Напоследок еще один лайфхак, как можно бесплатно избавиться от старой мебели и другого хлама. По нормам, к крупногабаритным отходам относятся:
- мебель — столы, стулья, кровати, диваны, шкафы, комоды, полки, а также матрасы;
- светильники и люстры (без стеклянных элементов и лампочек);
- двери и деревянные или пластиковые оконные рамы (без стекла);
- напольные покрытия — ламинат, паркет, ковры любых видов;
- металлические бытовые предметы — детские коляски, дверные замки, кастрюли, сковороды, ведра и т.п.
Как нам пояснили в самоуправлении Риги, в столице управляющая домом компания обязана заключить договор с оператором по вывозу отходов, в котором определяются периодичность и время вывоза крупногабаритного мусора. Если договор предусматривает регулярный вывоз, то жители имеют право выставлять такой хлам в специально отведенном месте, желательно незадолго до установленного времени вывоза.
Так что прежде, чем украдкой тащить старый диван на соседнюю помойку, озираясь по сторонам, чтобы никто из соседей не заметил, узнайте у домуправа. С большой вероятностью вы можете его спокойно вынести, соблюдая все правила и никому не мешая.
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