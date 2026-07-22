Но, во-первых, нехорошо как-то выкидывать холодильник, годами служивший верой и правдой, можно сказать — старого друга, вот так на помойку. Во-вторых, это не очень безопасно — бытовая техника, также как разнообразная электроника (телевизоры, старые компьютеры, аккумуляторы и даже пальчиковые батарейки) считаются опасными отходами и должны быть утилизированы особым образом. Ну и в-третьих, это просто незаконно! Если кто-то поймает вас на этом грязном деле в неположенных местах, то можно нарваться на серьезный штраф — в Риге до 700 евро для частных лиц.

Тут вспоминается цитата из фильма «Криминальное чтиво»: «Когда ты въезжал сюда, ты видел у моего дома вывеску «Склад мертвых»? Нет, потому что хранить трупы — это не мой бизнес!». Вот и решение: нужно обратиться к профессионалам. Помнится, полгода назад избавлялся так от стиральной машины. Один звонок и вскоре приехал крепкий мужичок, за несколько минут погрузил машинку на специальную тележку и без особого труда укатил с ней в закат. Причем совершенно бесплатно — красота, вот это сервис!