«Если принять во внимание старение общества, падение рождаемости вдвое за последние десять лет и массовую иммиграцию, становится ясно, что будущее Латвии не будет латышским. Это факт, а не мнение. Не проходит и дня, чтобы я не читал о том, что закроют очередную сельскую школу или различные социальные центры в регионах. И правительство не стесняется продолжать притворяться, будто демография является приоритетом. Латвия только что снова заняла 3,5 миллиарда евро на оборону. А на демографию — ноль. Да, приоритет очень хорошо виден!» — резюмирует колумнист.

Экономическая составляющая играет ключевую роль в происходящем. Бизнес заинтересован в дешевой рабочей силе, а образовательный сектор привлекает иностранных студентов.

«Необходимо помнить, что это, на мой взгляд, уничтожение Латвии — тоже бизнес. Начиная с фирм, которые нанимают индийцев, Wolt/Bolt, которые предоставляют работу сотням иммигрантов, и заканчивая университетами, для которых иммигранты — это «жизнь, пришедшая в наши города». И не забудем о секторе ресторанов и кафе, который рухнет, если не будет Раджеша, готового доставлять еду из заведений за 2 евро латышским Байбиням» — подводит итог автор.