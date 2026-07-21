Она признала, что обратилась в комиссию с призывом дать оценку поста Ратниекса в «Twitter», в которой он назвал иммигрантов «обезьянами». Сначала комиссия решит, принимать ли заявление Паэглькалны к рассмотрению.
Паэглькална признала, что политики имеют право публично говорить о миграции и даже высказываться резко, призывать к высылке мигрантов. Однако называть людей, принадлежащих к одной этнической группе, «обезьянами» на основании непроверенной информации, приписывая людям черты какого-либо вида животных, не является уважительным отношением, сказала депутат.
По ее мнению, подобные высказывания политиков приумножают в обществе стереотипы и страхи. Если человек совершил уголовное преступление, он должен понести наказание независимо от национальности или расы. Если человек нарушил миграционные правила, то его имеют право задержать и выслать из страны, сказала Паэглькална.
В свою очередь Ратниекс заявил агентству ЛЕТА, что в последние дни получил широкую поддержку рижан в связи со своим комментарием в «Twitter».
«От своих слов я не откажусь. Как еще охарактеризовать мужчин, которые пытаются нападать на женщин? Как охарактеризовать толпу, которая набрасывается на человека, защищающего женщину?» — спрашивает Ратниекс.
По его мнению, созыв комиссии по депутатской этике Рижской думы лишь подтверждает политические приоритеты. Вместо того чтобы обсуждать, как предотвратить попадание таких людей в Ригу и как укрепить общественную безопасность, организуется показательный процесс из-за одного гневного комментария в социальных сетях, говорит вице-мэр.
Он подчеркнул, что такое давление не сможет удержать его от работы по вопросам иммиграции. Это лишь укрепляет его убеждения.
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