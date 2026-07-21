Паэглькална признала, что политики имеют право публично говорить о миграции и даже высказываться резко, призывать к высылке мигрантов. Однако называть людей, принадлежащих к одной этнической группе, «обезьянами» на основании непроверенной информации, приписывая людям черты какого-либо вида животных, не является уважительным отношением, сказала депутат.

По ее мнению, подобные высказывания политиков приумножают в обществе стереотипы и страхи. Если человек совершил уголовное преступление, он должен понести наказание независимо от национальности или расы. Если человек нарушил миграционные правила, то его имеют право задержать и выслать из страны, сказала Паэглькална.