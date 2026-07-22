По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно.

Как сообщалось, «airBaltic» уже долгое время ищет возможности для стабилизации финансовой ситуации компании, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.