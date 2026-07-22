«Нам не нужно рассчитывать, что какие-то узбеки приедут, всё построят, заполнят рынок труда и останутся здесь жить. Нам нужно, чтобы домой возвращались сами латыши», — заявил Пуполс.

Он считает, что латвийским политикам необходимо признать допущенные в прошлом ошибки и обратиться к людям, покинувшим страну после экономического кризиса. По мнению Пуполса, государству следует извиниться перед эмигрантами за обстоятельства, из-за которых многие были вынуждены уехать.