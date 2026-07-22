По его словам, страна уже испытывает острую нехватку рабочей силы, а сокращение населения Риги дополнительно усугубляет проблему. В качестве примера политик привёл Польшу. Ей удалось вернуть значительное число граждан благодаря налоговым льготам, финансовой поддержке и широкой информационной кампании.
«Нам не нужно рассчитывать, что какие-то узбеки приедут, всё построят, заполнят рынок труда и останутся здесь жить. Нам нужно, чтобы домой возвращались сами латыши», — заявил Пуполс.
Он считает, что латвийским политикам необходимо признать допущенные в прошлом ошибки и обратиться к людям, покинувшим страну после экономического кризиса. По мнению Пуполса, государству следует извиниться перед эмигрантами за обстоятельства, из-за которых многие были вынуждены уехать.
Политик отметил, что спасение банков в кризисные годы происходило в том числе за счёт благополучия жителей. Поэтому возвращение уехавших латвийцев должно стать одним из основных способов преодоления дефицита рабочей силы.
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