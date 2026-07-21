Поводом для заявления стало решение Международной федерации волейбола (FIVB), которая 8 июля разрешила российским волейболистам вернуться к международным соревнованиям. Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям смягчить ограничения.
В середине августа в Польше пройдет чемпионат Европы по пляжному волейболу. Среди предварительно заявленных мужских пар есть и представители Белоруссии. Президент Федерации волейбола Латвии Арнис Тунте сообщил, что окончательный список участников станет известен примерно за две недели до старта турнира. Если латвийцам придется играть против белорусских спортсменов, федерация обсудит ситуацию с Министерством образования и науки.
При этом, по словам Тунте, сама федерация не намерена добиваться запрета на участие в таких соревнованиях.
«Со стороны Федерации волейбола Латвии не будет никаких отдельных запретов, пока мы не сможем предложить спортсменам какую-либо альтернативу. Многие сегодня ради общественной поддержки громко говорят, что играть нельзя, но при этом не предлагают ничего взамен людям, которые готовились к этим соревнованиям многие годы и даже десятилетия. Это лишь громкие лозунги», — заявил он.
Глава федерации также отметил, что дополнительную путевку на чемпионат Европы недавно получили украинские волейболистки. Несмотря на продолжающуюся войну, украинская сторона, по его словам, не рассматривает возможность отказаться от участия в турнире.
По аналогичной схеме могут пройти и молодежные чемпионаты Европы и мира по пляжному волейболу, где также возможно участие спортсменов из России и Беларуси. Однако LVF не собирается принимать поспешных решений.
«Если государственные деятели публично заявляют, что мы не должны участвовать в таких соревнованиях, то они должны предложить другое решение. Иначе мы только усугубим проблему — молодежь перестанет заниматься спортом и участвовать в международных турнирах», — подчеркнул Тунте.
По его словам, сейчас волейболом в Латвии занимаются несколько тысяч молодых людей, и отказ от участия в чемпионатах Европы, мира и других международных стартах может серьезно затормозить развитие этого вида спорта.
«Если государству удастся договориться со странами Скандинавии или Балтии о создании альтернативных международных турниров, я только поддержу такую идею. Но пока я слышу лишь громкие заявления, а не конкретный план действий», — отметил глава федерации.
Напомним, в декабре прошлого года FIVB объявила, что юношеские сборные России и Белоруссии смогут вернуться к международным соревнованиям под государственной символикой.
Ранее сообщалось, что возвращение российских и белорусских спортсменов поставило Латвию перед непростым выбором. Государство сохраняет запрет на финансирование таких соревнований из бюджета, однако пока не разъяснило, как это может повлиять на участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.
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