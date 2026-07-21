«Со стороны Федерации волейбола Латвии не будет никаких отдельных запретов, пока мы не сможем предложить спортсменам какую-либо альтернативу. Многие сегодня ради общественной поддержки громко говорят, что играть нельзя, но при этом не предлагают ничего взамен людям, которые готовились к этим соревнованиям многие годы и даже десятилетия. Это лишь громкие лозунги», — заявил он.

Глава федерации также отметил, что дополнительную путевку на чемпионат Европы недавно получили украинские волейболистки. Несмотря на продолжающуюся войну, украинская сторона, по его словам, не рассматривает возможность отказаться от участия в турнире.

По аналогичной схеме могут пройти и молодежные чемпионаты Европы и мира по пляжному волейболу, где также возможно участие спортсменов из России и Беларуси. Однако LVF не собирается принимать поспешных решений.