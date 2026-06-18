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Позорная реальность латвийского спорта: дисквалификация и выплаты соперникам

© Lsm.lv 18 июня, 2026 19:51

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LETA

Регби в Латвии на уровне национальной сборной, в данном случае мужской, находится на самом дне. А по-другому и не сказать исходя из того, какое наказание наша команда получила на днях от организации Rugby Europe за то, что отказалась от официальных матчей. Итог следующий — отстранение от участия в соревнованиях этой организации на один год. И вернуться она на международную арену сможет только после того, как покроет расходы соперникам, которые остались без запланированных ранее матчей, сообщает LSM.

При этом латвийской стороне пошли еще навстречу. Учитывая финансовое положение Латвийской федерации регби (ЛФР), Rugby Europe отменила штраф в размере 10 000 евро, наложенный на нее за несвоевременный отказ от участия в играх.

Однако расходы, понесенные федерациями Эстонии, Люксембурга и Андорры, все равно должны быть компенсированы. Организация Rugby Europe обосновала принятые санкции в соответствии с регламентом соревнований, которые касаются запоздалого отказа от участия.

Напомним, что еще в апреле сборная Латвии должна была сыграть два матча против Эстонии и Люксембурга, но Латвийская федерация регби отменила оба матча из-за финансовых трудностей. ЛФР также должна будет покрыть расходы, понесенные Андоррой в связи с отмененным матчем 4 ноября 2023 года. Прежде чем мужская национальная сборная Латвии сможет вернуться, Латвийская федерация регби также должна погасить задолженность перед Rugby Europe.

Осенью прошлого года в рамках дивизиона конференций чемпионата Европы, сборная Латвии сыграла вничью с Финляндией и одержала домашнюю победу над норвежцами,

но весной не провела две последние встречи: 11 апреля дома против Эстонии и 18 апреля на выезде против Люксембурга.

Все свои обязательства Латвийской федерации регби должна урегулировать к 31 мая 2027 года, или, по крайней мере, должно быть достигнуто соглашение. В противном случае санкции останутся в силе до урегулирования обязательств.

Дело в том, что ЛФР пропустила крайний срок — 10 января 2026 года, для подачи заявки на финансирование в Министерство образования и науки, которое отвечает за спортивную отрасль. Впоследствии министерство отказалось каким-либо образом помогать федерации, чтобы не создавать прецедент и сохранить равенство между спортивными федерациями. Оставшись без запрошенного с опозданием финансирования, президент ЛФР Карлис Вентс пообещал, что это не повлияет на проведение детского и юношеского чемпионата.

Латвийский регби и ранее находился в сложном финансовом положении, однако участие национальной сборной в соревнованиях европейского уровня было обеспечено.

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