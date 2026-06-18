Позорная реальность латвийского спорта: дисквалификация и выплаты соперникам

При этом латвийской стороне пошли еще навстречу. Учитывая финансовое положение Латвийской федерации регби (ЛФР), Rugby Europe отменила штраф в размере 10 000 евро, наложенный на нее за несвоевременный отказ от участия в играх.

Однако расходы, понесенные федерациями Эстонии, Люксембурга и Андорры, все равно должны быть компенсированы. Организация Rugby Europe обосновала принятые санкции в соответствии с регламентом соревнований, которые касаются запоздалого отказа от участия.

Напомним, что еще в апреле сборная Латвии должна была сыграть два матча против Эстонии и Люксембурга, но Латвийская федерация регби отменила оба матча из-за финансовых трудностей. ЛФР также должна будет покрыть расходы, понесенные Андоррой в связи с отмененным матчем 4 ноября 2023 года. Прежде чем мужская национальная сборная Латвии сможет вернуться, Латвийская федерация регби также должна погасить задолженность перед Rugby Europe.

Осенью прошлого года в рамках дивизиона конференций чемпионата Европы, сборная Латвии сыграла вничью с Финляндией и одержала домашнюю победу над норвежцами,

но весной не провела две последние встречи: 11 апреля дома против Эстонии и 18 апреля на выезде против Люксембурга.

Все свои обязательства Латвийской федерации регби должна урегулировать к 31 мая 2027 года, или, по крайней мере, должно быть достигнуто соглашение. В противном случае санкции останутся в силе до урегулирования обязательств.

Дело в том, что ЛФР пропустила крайний срок — 10 января 2026 года, для подачи заявки на финансирование в Министерство образования и науки, которое отвечает за спортивную отрасль. Впоследствии министерство отказалось каким-либо образом помогать федерации, чтобы не создавать прецедент и сохранить равенство между спортивными федерациями. Оставшись без запрошенного с опозданием финансирования, президент ЛФР Карлис Вентс пообещал, что это не повлияет на проведение детского и юношеского чемпионата.

Латвийский регби и ранее находился в сложном финансовом положении, однако участие национальной сборной в соревнованиях европейского уровня было обеспечено.