Отзываются следующие продукты:

Нарезка салями Rimi Smart, холодного копчения, 100 г. EAN: 4752050040661.

Колбаса салями Rimi, холодного копчения, 300 г. EAN: 4752050235272.

Отзыв касается продукции со всеми сроками годности. Поставщик — Nematekas ŽŪB.

Причина отзыва — возможное микробиологическое загрязнение.

Покупателей, которые приобрели эти товары, просят вернуть их в ближайший магазин Rimi до 28 июня 2026 года. Чек о покупке не требуется. Стоимость товара будет возмещена.



Кроме того, Rimi просит вернуть в магазины:

Филе куриной грудки Rimi, 500 г. EAN: 4752050999846. Срок годности — 16 июня 2026 года. Поставщик — Nematekas ŽŪB.

Причина отзыва также связана с возможным микробиологическим загрязнением.

Покупателей, купивших этот товар с указанным сроком годности, просят вернуть его в ближайший магазин Rimi до 29 июня 2026 года. Чек не требуется. Стоимость товара будет полностью возмещена.

По дополнительным вопросам можно обратиться по бесплатному телефону Rimi: 80000180.