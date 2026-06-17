Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Июня Завтра: Artis, Arturs
Доступность

Rimi отзывает ряд товаров из-за возможной опасности (1)

Редакция PRESS 17 июня, 2026 14:27

Важно 1 комментариев

LETA

Сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть в магазины указанные ниже товары. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте компании.

Отзываются следующие продукты:
Нарезка салями Rimi Smart, холодного копчения, 100 г. EAN: 4752050040661.
Колбаса салями Rimi, холодного копчения, 300 г. EAN: 4752050235272.

Отзыв касается продукции со всеми сроками годности. Поставщик — Nematekas ŽŪB.

Причина отзыва — возможное микробиологическое загрязнение.

Покупателей, которые приобрели эти товары, просят вернуть их в ближайший магазин Rimi до 28 июня 2026 года. Чек о покупке не требуется. Стоимость товара будет возмещена.
 

Кроме того, Rimi просит вернуть в магазины:

Филе куриной грудки Rimi, 500 г. EAN: 4752050999846. Срок годности — 16 июня 2026 года. Поставщик — Nematekas ŽŪB.

Причина отзыва также связана с возможным микробиологическим загрязнением.

Покупателей, купивших этот товар с указанным сроком годности, просят вернуть его в ближайший магазин Rimi до 29 июня 2026 года. Чек не требуется. Стоимость товара будет полностью возмещена.

По дополнительным вопросам можно обратиться по бесплатному телефону Rimi: 80000180.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

У Swedbank проблемы: нельзя снять наличные и пропал доступ к счетам
Важно

У Swedbank проблемы: нельзя снять наличные и пропал доступ к счетам

Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)
Эксклюзив

Мясо есть, проверено! Смотрим что почём на Центральном рынке (ФОТО)

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников
Важно

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Куда ЕС будет высылать отвергнутых просителей убежища? (1)

Важно 15:50

Важно 1 комментариев

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Европарламент одобрил ужесточение правил предоставления убежища, включая создание депортационных центров за пределами Евросоюза. За инициативу проголосовали 418 депутатов, против - 218, ещё 30 воздержались.

Читать
Загрузка

В Германии ежедневно фиксируют почти 24 антисемитских инцидента (1)

Мир 15:47

Мир 1 комментариев

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

В 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ежегодный доклад Федерального объединения центров изучения и документирования антисемитизма RIAS. Это на девять случаев больше, чем годом ранее. В среднем в стране происходило почти 24 таких инцидента в сутки.

Читать

Оказалось, мы годами неправильно хранили продукты — даже красное вино и шоколад (1)

Азбука здоровья 15:41

Азбука здоровья 1 комментариев

Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.

Война между холодильником и кухонным шкафом продолжается уже много лет.

Читать

Лиго с мигалкой. С 19 по 25 июня Латвию охватят масштабные рейды дорожников (1)

Важно 15:34

Важно 1 комментариев

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Государственная полиция с 19 по 25 июня усилит контроль на дорогах по всей Латвии. Особое внимание инспекторы уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читать

«Экономия 11 центов»: как подешевеет литр молока (1)

Важно 15:07

Важно 1 комментариев

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

С 1 июля 2026 года НДС на ряд основных продуктов в Латвии снизят с 21% до 12%. Однако цены в магазинах должны уменьшиться не на 9%, а примерно на 7,4%, пояснил Центр защиты прав потребителей.

Читать

Полиция обещает рейды на Лиго: шесть дней в особом режиме (1)

Новости Латвии 14:54

Новости Латвии 1 комментариев

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Государственная полиция (ГП) усилит контроль за дорожным движением по всей стране в предстоящие праздники с 19 по 25 июня, уделяя особое внимание водителям, находящимся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила ГП агентству LETA.

Читать

Обещают день без дождя! (1)

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии 1 комментариев

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

В четверг температура воздуха в Латвии составит от +16 градусов на западном побережье Курземе до +22 градусов в центральных и восточных регионах страны, прогнозируют синоптики.

Читать