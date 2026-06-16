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Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины (2)

Редакция PRESS 16 июня, 2026 20:19

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Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

После начала войны в Украине и ограничения экспорта белорусских удобрений цены на них в Европе резко выросли. Чтобы поддержать фермеров, Еврокомиссия намерена выделить 540 млн евро. Однако представители отрасли уже сейчас предупреждают, что этих средств, вероятно, будет недостаточно.

Точный объем финансирования для каждой страны станет известен в июле. Тем временем Министерство земледелия Латвии уже готовит свои предложения для Еврокомиссии. Сейчас предполагается, что распределение средств будет зависеть от объема прямых сельскохозяйственных выплат, однако Латвия рассчитывает добиться более выгодных условий.

Рост расходов фермеров рано или поздно отражается и на ценах в магазинах. Более дорогие удобрения, топливо и другие ресурсы увеличивают себестоимость производства продуктов питания, и этот эффект будет ощущаться еще долгое время, даже если геополитическая ситуация улучшится. Частично рост цен может смягчить сниженная ставка НДС на отдельные продукты, которая вступит в силу с июля.

По мнению представителей отрасли, одной лишь поддержки Еврокомиссии недостаточно для компенсации растущих затрат. Поэтому производители продуктов питания призывают рассмотреть возможность распространения пониженной ставки НДС и на другие категории продовольственных товаров.

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