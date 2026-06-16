Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

Начала варить суп и упала в обморок: подробности ЧП в Кенгарагсе

Редакция PRESS 16 июня, 2026 16:49

Выбор редакции 0 комментариев

Незадолго до полудня жители многоквартирного дома в Кенгарагсе почувствовали запах гари. Оказалось, что он исходил из квартиры, где проживает пожилая женщина. Войдя в квартиру, спасатели обнаружили обгоревшую кастрюлю и лежащую на полу хозяйку дома, сообщает телепрограмма "Дегпункта"

Ближе к обеду пожилая женщина поставила на плиту вариться суп и вскоре соседи почувствовали  запах гари.

«Там живёт женщина, она уже довольно старая. Должно быть, она что-то готовила, кастрюля на плите загорелась, потому что это был не просто сильный дым. Приехала скорая помощь, долго стола у подъезда, затем женщину увезли», — рассказывает жительница дома.

Женщину позже вернули к жизни. Соседи говорят, что помимо неприятного запаха, сработал датчик дыма. Именно это взволновало соседей и, возможно, спасло жизнь пожилой женщине, потому что, когда пожарные вошли в квартиру, она без сознания лежала на полу.

«Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, выяснилось, что на плите в квартире на четвертом этаже на площади 0,01 квадратных метра сгорела еда. В квартире также находилась женщина, которую спасли и передали сотрудникам скорой. Возможно, отравление дымом, продуктами сгорания. Дым распространялся, но огня не было», — говорит Артис Стродс, командир 8-го подразделения ГПСС.

Пожарный говорит, что вызовы, связанные с приготовлением пищи, поступают каждый день. Обычно повара справляются с кризисными ситуациями самостоятельно, но часто случается, что дым превращается в пламя, и тогда на помощь приходят спасатели. Чтобы защитить себя от таких ситуаций, крайне важно установить в доме датчик дыма — он подаст сигнал о появлении опасности. Если кастрюля уже начала гореть, пламя следует потушить крышкой от кастрюли или одеялом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Украина будет свободна!» Браже поддерживает нетрадиционные санкций для России
Важно

«Украина будет свободна!» Браже поддерживает нетрадиционные санкций для России (2)

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка
Важно

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка (2)

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени
Важно

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Читать
Загрузка

Квартира должна приносить доход: как сдать жильё в аренду и не оказаться в убытке

Бизнес 20:11

Бизнес 0 комментариев

Давно прошли те времена, когда человек бесплатно получал квартиру в доме от предприятия, на котором работал. В 90-х годах прошлого века для многих единственным выгодным вложением приватизационных сертификатов стало приобретение в собственность жилья, ранее принадлежавшего государству. Сегодня многие владельцы такой недвижимости получают дополнительный доход, сдавая квартиры в аренду. Тем более что более молодому поколению бесплатное жилье уже никто не предоставляет, а купить собственную квартиру доходы позволяют далеко не всем. Поэтому аренда жилья остается востребованной. Однако и у квартировладельцев, и у арендаторов здесь хватает подводных камней.

Давно прошли те времена, когда человек бесплатно получал квартиру в доме от предприятия, на котором работал. В 90-х годах прошлого века для многих единственным выгодным вложением приватизационных сертификатов стало приобретение в собственность жилья, ранее принадлежавшего государству. Сегодня многие владельцы такой недвижимости получают дополнительный доход, сдавая квартиры в аренду. Тем более что более молодому поколению бесплатное жилье уже никто не предоставляет, а купить собственную квартиру доходы позволяют далеко не всем. Поэтому аренда жилья остается востребованной. Однако и у квартировладельцев, и у арендаторов здесь хватает подводных камней.

Читать

Одолжил деньги — потерял друга: латвийцы поделились личным опытом

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

История о том, стоит ли одалживать деньги друзьям, вызвала бурную дискуссию в латвийском сегменте Threads. Многие пользователи признались, что невозвращенные долги стоили им дружбы, а некоторые после такого опыта готовы помогать только самым близким родственникам.

История о том, стоит ли одалживать деньги друзьям, вызвала бурную дискуссию в латвийском сегменте Threads. Многие пользователи признались, что невозвращенные долги стоили им дружбы, а некоторые после такого опыта готовы помогать только самым близким родственникам.

Читать

Звезда умерла — и, возможно, родила новую Вселенную. Физики предложили альтернативу чёрной дыре

Наука 19:12

Наука 0 комментариев

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Читать

Доклад: флагманский европейский ИИ Mistral распространяет российскую пропаганду

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Читать

Парамедики против помощников врачей: в здравоохранении назревает спор

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

Читать

Что бы ещё российского запретить? Правительство подготовило список

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Читать