Начала варить суп и упала в обморок: подробности ЧП в Кенгарагсе

Ближе к обеду пожилая женщина поставила на плиту вариться суп и вскоре соседи почувствовали запах гари.

«Там живёт женщина, она уже довольно старая. Должно быть, она что-то готовила, кастрюля на плите загорелась, потому что это был не просто сильный дым. Приехала скорая помощь, долго стола у подъезда, затем женщину увезли», — рассказывает жительница дома.

Женщину позже вернули к жизни. Соседи говорят, что помимо неприятного запаха, сработал датчик дыма. Именно это взволновало соседей и, возможно, спасло жизнь пожилой женщине, потому что, когда пожарные вошли в квартиру, она без сознания лежала на полу.

«Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, выяснилось, что на плите в квартире на четвертом этаже на площади 0,01 квадратных метра сгорела еда. В квартире также находилась женщина, которую спасли и передали сотрудникам скорой. Возможно, отравление дымом, продуктами сгорания. Дым распространялся, но огня не было», — говорит Артис Стродс, командир 8-го подразделения ГПСС.

Пожарный говорит, что вызовы, связанные с приготовлением пищи, поступают каждый день. Обычно повара справляются с кризисными ситуациями самостоятельно, но часто случается, что дым превращается в пламя, и тогда на помощь приходят спасатели. Чтобы защитить себя от таких ситуаций, крайне важно установить в доме датчик дыма — он подаст сигнал о появлении опасности. Если кастрюля уже начала гореть, пламя следует потушить крышкой от кастрюли или одеялом.