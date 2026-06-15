Вышли из магазина и пропали: два маленьких ребенка благополучно нашлись (Дополнено)

Сегодня, 15 июня, около 13:55 дети самостоятельно вышли из магазина Lidl в Вентспилсе на улице Кулдигас, 90, пока их мать находилась у кассы.

Приметы Ника: был одет в темно-синюю жилетку, светло-серые джинсы с прорезями на коленях и черную обувь. Волосы короткие, темные.

Приметы Эвелины: была одета в фиолетовую жилетку, бирюзовые легинсы с изображением животных ниже колен и розовую обувь. Волосы заплетены в две косички длиной до плеч.

Государственная полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, немедленно сообщить об этом по телефону 112.