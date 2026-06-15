Начат сбор подписей за возвращение в 1-ую Рижскую больницу круглосуточной неотложки

По мнению автора инициативы, часть пациентов с относительно легкими травмами и острыми заболеваниями могла бы получать помощь в 1-й Рижской больнице, что сократило бы очереди в крупнейших стационарах столицы и уменьшило время ожидания бригад Службы неотложной медицинской помощи.

Циекурс подчеркивает, что речь не идет о лечении пациентов с инсультами, инфарктами или другими тяжелыми состояниями, требующими высокоспециализированной помощи.

К понедельнику инициативу поддержали более 700 человек. Для передачи предложения на рассмотрение Сейма необходимо собрать 10 тысяч подписей.

Инициативу можно подписать здесь: manabalss.lv