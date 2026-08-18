«Здравствуйте! Теперь уже даже президент страны Ринкевич публично заявил, насколько важно в этой крайне сложной ситуации заткнуть рты всем тем, кто позволяет себе высказывать свои неправильные мнения…
Итак, передо мной лежит подписанное исполняющей обязанности главного инспектора следственного отдела Южноземгальского участка Управления Государственной полиции Земгальского региона Ольгой Сирченко уведомление, направленное некоему человеку о явке и даче объяснений. О чём же она хочет получить объяснения от этого человека? Преступление этого человека, как следует из данного документа, заключается в том, что, видите ли, он позволил себе на своём автомобиле разместить надпись «Оккупантам и их латышским приспешникам нет места в Латвии».
Человека, который позволил себе высказать своё мнение против оккупантов и их латышских приспешников, теперь вызывают в полицию, чтобы он дал объяснения, как он осмелился высказать такое мнение. Что самое интересное, оказывается, что за последние годы это уже третий раз, когда этому человеку подобным образом Рукс, Гришин и прочие Яшины, вся полицейская шарага, пытаются заткнуть рот. Потому что, как видно из этого документа, где полицейская клика и прочие Ринкевичи, Юдзины и им подобные, по-видимому, считают, что оккупанты в Латвии — это что-то хорошее и полезное, и ни у кого ни в коем случае нет права даже вскользь упомянуть о том, что оккупантам и их латышским приспешникам нет места в Латвии. Продолжение, несомненно, последует. Всего хорошего».
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