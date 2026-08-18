«Здравствуйте! Теперь уже даже президент страны Ринкевич публично заявил, насколько важно в этой крайне сложной ситуации заткнуть рты всем тем, кто позволяет себе высказывать свои неправильные мнения…

Итак, передо мной лежит подписанное исполняющей обязанности главного инспектора следственного отдела Южноземгальского участка Управления Государственной полиции Земгальского региона Ольгой Сирченко уведомление, направленное некоему человеку о явке и даче объяснений. О чём же она хочет получить объяснения от этого человека? Преступление этого человека, как следует из данного документа, заключается в том, что, видите ли, он позволил себе на своём автомобиле разместить надпись «Оккупантам и их латышским приспешникам нет места в Латвии».