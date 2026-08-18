Нехватка педагогов все острее ощущается в регионах Латвии. В преддверии 1 сентября в Лубанской основной школе по-прежнему не удалось найти учителя химии, а в Цесвайнской школе не хватает преподавателя математики. Обе школы продолжают поиски, однако найти подходящих кандидатов становится все сложнее.
Руководство Лубанской основной школы с тревогой ожидает 1 сентября — учителя химии в школе до сих пор нет. Для поиска педагога было опубликовано объявление в социальных сетях, также обзванивали учителей как в своем, так и в соседних краях. Однако пока все попытки оказались безуспешными.
Школа рассматривает возможность дважды в неделю возить учеников в одну из соседних школ, где химию мог бы преподавать другой педагог. Однако такое решение потребует от самоуправления дополнительных расходов на перевозку школьников, а как минимум два часа, проведенные в дороге, существенно повлияют на учебный процесс.
Если и этот вариант реализовать не удастся, химию можно будет преподавать дистанционно. Однако и это не полноценное решение, поскольку на уроках химии ученикам необходимо выполнять практические задания. Кроме того, в классе все равно потребуется педагог, который будет следить за учениками и помогать им.
Ситуацию в Лубане осложняет и то, что в прошлом году город лишился статуса средней школы. Поэтому учителю химии здесь могут предложить лишь четыре учебных часа в неделю, что не обеспечивает полноценной нагрузки. В результате даже отремонтированный и оснащенный новым оборудованием кабинет химии сейчас пустует.
Похожая ситуация сложилась и в Цесвайне, где до сих пор не удалось найти учителя математики. Представители местной сферы образования признают: нехватка педагогов — проблема не новая, однако в последние годы она становится все более острой.
«Лет 15 назад появились признаки того, что теперь будет катастрофа, но я смотрю — это все еще продолжается. И работать некому, и не будет», — так описывает ситуацию директор Цесвайнской средней школы Дидзис Баунис.
Чтобы заполнить вакансии, ищут различные решения. Одно из них — приглашать обратно в школы педагогов, вышедших на пенсию. В Цесвайне уже удалось привлечь учительницу, которая ранее ушла на пенсию.
«К нам уже вернулась учительница. В прошлом году нам нужен был педагог для начальной школы. Слышал, что в одной школе математику преподают в 82 года. Ну так быть не должно», — отмечает Баунис.
В образовательных учреждениях Мадонского края сейчас в общей сложности насчитывается около 20 свободных педагогических вакансий. В результате между школами и краями начинается все более жесткая конкуренция за учителей. Чтобы привлечь педагогов, в некоторых местах предлагают не только зарплату, но и страховку, жилье и другие льготы.
Нехватка педагогов связана не только с уровнем оплаты труда. Хотя зарплаты учителей в сельских регионах оцениваются как конкурентоспособные, от профессии педагогов также отпугивают постоянные реформы в сфере образования, отношение родителей и поведение учеников.
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