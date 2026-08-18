Если и этот вариант реализовать не удастся, химию можно будет преподавать дистанционно. Однако и это не полноценное решение, поскольку на уроках химии ученикам необходимо выполнять практические задания. Кроме того, в классе все равно потребуется педагог, который будет следить за учениками и помогать им.

Ситуацию в Лубане осложняет и то, что в прошлом году город лишился статуса средней школы. Поэтому учителю химии здесь могут предложить лишь четыре учебных часа в неделю, что не обеспечивает полноценной нагрузки. В результате даже отремонтированный и оснащенный новым оборудованием кабинет химии сейчас пустует.

Похожая ситуация сложилась и в Цесвайне, где до сих пор не удалось найти учителя математики. Представители местной сферы образования признают: нехватка педагогов — проблема не новая, однако в последние годы она становится все более острой.