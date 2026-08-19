-…На прошлой неделе правительство заслушало испанского эксперта о том, почему этот проект века буксует, и прозвучало, что уже на этапе проектирования многие вещи делались нерационально или опрометчиво. Например, длина платформ спроектирована 400 метров, а в Испании, где есть широкая сеть высокоскоростных поездов, они составляют 200 метров. Зачем нам нужна трехметровая насыпь, если может быть полутораметровая насыпь? Это миллионы и миллионы, которые все это удорожили. Куда катится Rail Baltica?
-Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что остановить этот проект нельзя. Об этом очень много спекуляций — кому вообще это нужно, и фактически эти дискуссии начались еще, если мне память не изменяет, тогда, когда вообще были первые разговоры о том, строить или не строить этот проект — идти или не идти вместе с эстонцами и литовцами.
Так что эта непрерывная дискуссия, на мой взгляд, довольно бессмысленна, потому что это международный проект. У нас есть международные обязательства.
Мы не можем, как говорится, подставить не только наших соседей, но и Евросоюз, который много лет софинансировал этот проект. Это ненормально. Кроме того, этот проект очень важен с точки зрения военной мобильности. Если тогда, когда только начинались дискуссии о необходимости Rail Baltica, это еще была чистая теория — необходима нам эта мобильность или не необходима, потому что не было таких реальных угроз, — то теперь они есть, и теперь вообще нет вопросов, можно ли этот проект просто остановить.
-Вы видели этот проект уже с самого начала, работая и руководителем представительства Еврокомиссии в Латвии. Где начались проблемы с этим проектом? Потому что само начало было очень многообещающим — вот-вот уже в 2026 году сядем на поезд в Риге, выйдем в Берлине. Все это казалось очень реальным и достоверным.
-Очень простой ответ — плохое управление. Я не знаю, почему и отчего. Или были не те люди не на тех местах, или еще что-то. Может, было и недостаточно внимания со стороны правительства, потому что все-таки нужно было понимать, а какой точке мы находимся и что управление хромает. Тех испанских экспертов — возможно, нужно было пригласить уже давно, а не просто пытаться. Знаете, я слышала от эстонцев такую полушутку: они сказали, что им было бы легче построить мост через Латвию. Честное слово, я очень смеялась — но довольно печально, что есть вот такое представление о нас.
Наш имидж таков, что легче построить мост через Латвию, чем договориться с нами о том, что нужно собраться и действовать хозяйственно и с хорошим управлением.
Но лучше поздно, чем никогда. Никогда не поздно. Сейчас, по крайней мере, мне кажется, что это правительство и особенно премьер-министр, который уже давно занимается проблемами Rail Baltica, и министр финансов — они понимают суть проблемы. Очень надеюсь, что невнимательность нескольких предыдущих правительств, дипломатично выражаясь, не повторится, и этот проект будет контролироваться со всей серьезностью. Иначе, знаете, это как памятник тому, как нельзя действовать.
-У премьер-министра также было сравнение, что нам нужно, образно говоря, построить Škoda, а мы строим Mercedes и Bentley. Что еще говорил испанский эксперт, так это то, что он, например, не понимает, зачем в аэропорту нужно проектировать настолько грандиозный вокзал.
Лучше об этом не говорите, потому что каждый раз, когда я еду в аэропорт, я смотрю на это грандиозное сооружение, которое еще неизвестно когда будет закончено, и у меня сердце болит. Честное слово, я думаю, это памятник нерачительной хозяйственной деятельности.
-В 2050 году можно будет сесть на поезд в Риге и за пять-шесть часов доехать до Берлина?
Ну, мой осторожный оптимизм говорит мне, что, наверное, да. Но все-таки хочется развиваться гораздо быстрее. Какой 2050 год? Мы не можем полагаться на то, что этот проект будет продолжаться до бесконечности, нам нужно думать годе о 2030-м. Хорошо, 2035 годе, я не знаю — но в любом случае не 2050-м, это уже будет disaster (катастрофа).
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