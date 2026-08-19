Мы не можем, как говорится, подставить не только наших соседей, но и Евросоюз, который много лет софинансировал этот проект. Это ненормально. Кроме того, этот проект очень важен с точки зрения военной мобильности. Если тогда, когда только начинались дискуссии о необходимости Rail Baltica, это еще была чистая теория — необходима нам эта мобильность или не необходима, потому что не было таких реальных угроз, — то теперь они есть, и теперь вообще нет вопросов, можно ли этот проект просто остановить.

-Вы видели этот проект уже с самого начала, работая и руководителем представительства Еврокомиссии в Латвии. Где начались проблемы с этим проектом? Потому что само начало было очень многообещающим — вот-вот уже в 2026 году сядем на поезд в Риге, выйдем в Берлине. Все это казалось очень реальным и достоверным.

-Очень простой ответ — плохое управление. Я не знаю, почему и отчего. Или были не те люди не на тех местах, или еще что-то. Может, было и недостаточно внимания со стороны правительства, потому что все-таки нужно было понимать, а какой точке мы находимся и что управление хромает. Тех испанских экспертов — возможно, нужно было пригласить уже давно, а не просто пытаться. Знаете, я слышала от эстонцев такую полушутку: они сказали, что им было бы легче построить мост через Латвию. Честное слово, я очень смеялась — но довольно печально, что есть вот такое представление о нас.