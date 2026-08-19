Годовая инфляция в Латвии, как и в Финляндии, в июле составила 2,5%.
В июле потребительские цены в годовом выражении выросли во всех странах ЕС.
Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зарегистрирована в Швеции (0,3%), Чехии (1,3%), Дании и Венгрии (по 1,6%), Эстонии (2%), на Мальте (2,1%) и во Франции (2,4%).
В свою очередь, наиболее высокой годовая инфляция была в Румынии (8,2%), Литве (5,4%), а также на Кипре и в Болгарии (по 4,4%).
В среднем по ЕС годовая инфляция в июле составила 3%, а в еврозоне — 2,9%.
В то же время по сравнению с июнем потребительские цены в июле как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,2%.
Месячная инфляция была зарегистрирована в 16 странах ЕС, при этом самой высокой она была в Нидерландах (+1,6% по предварительным данным), Дании (+1,5%) и Германии (+0,9%). В Литве, как и в Ирландии и Словакии, потребительские цены выросли на 0,1%, а в Эстонии, как и на Мальте, — на 0,5%. В девяти странах блока наблюдалась месячная дефляция. Самая высокая месячная дефляция была зарегистрирована в Греции (-1,4%), Италии (-1%) и Латвии (-0,7%). В Испании и Венгрии потребительские цены сохранились на уровне предыдущего месяца.
«Eurostat» рассчитывает инфляцию в соответствии с гармонизированным индексом потребительских цен (HICP) ЕС.
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