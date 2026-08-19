В свою очередь, наиболее высокой годовая инфляция была в Румынии (8,2%), Литве (5,4%), а также на Кипре и в Болгарии (по 4,4%).

В среднем по ЕС годовая инфляция в июле составила 3%, а в еврозоне — 2,9%.

В то же время по сравнению с июнем потребительские цены в июле как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,2%.