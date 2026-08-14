«Поскольку в июле в странах Балтии объем местного производства электроэнергии достиг 83% от потребления, при этом большую часть, или 73% произведенной электроэнергии, обеспечили солнечные и ветряные парки, страны Балтии избежали ценового шока», — говорит член правления АО «Augstsprieguma tīkls» Гатис Юнгханс.
По сравнению с предыдущим месяцем, в июле цена на электроэнергию в Латвии и Литве снизилась на 19% — соответственно до 74,95 евро и 75,86 евро за мегаватт-час, а в Эстонии — на 32% до 43,93 евро за мегаватт-час.
«Сильная жара в Европе повысила спрос на электроэнергию, так как активно использовались кондиционеры, тогда как производство электроэнергии на гидроэлектростанциях и атомных электростанциях снизилось. Газовые электростанции в жаркую погоду также становятся менее эффективными. В скандинавских странах из-за засушливой погоды количество накопленной воды в водохранилищах гидроэлектростанций упало значительно ниже многолетней средней отметки», — поясняет Юнгханс.
Затраты на производство электроэнергии выросли также в результате ситуации на Ближнем Востоке, которая повлияла на поставки природного газа. Природный газ в Европе в июле был в два раза дороже, чем зимой, что повысило затраты на производство электроэнергии.
«Из-за высокой доли электроэнергии, произведенной из возобновляемых энергоресурсов, Балтийский регион периодически в светлое время суток становился экспортером электроэнергии, поставляя ее в скандинавские страны и Польшу, а в остальное время, наоборот, импортируя электроэнергию из этих регионов. В Латвии и Литве цены на электроэнергию в среднем выровнялись с уровнем цен в южной части Швеции. В Эстонии уровень цен в основном определялся ситуацией в Финляндии, где цены были еще ниже и была возможность полноценно использовать возможности импорта», — отметил Юнгханс.
Общий импорт электроэнергии из стран ЕС в страны Балтии в июле по сравнению с июнем вырос на 7% до 736 гигаватт-часов.
Этот рост в основном был обусловлен увеличением объема импорта из Финляндии на 19,4% до 552 гигаватт-часов. Импорт из Польши уменьшился на 17,9% до 26 гигаватт-часов, а импорт из Швеции — на 18,6% до 158 гигаватт-часов.
(Latvijas Avīze)
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