Затраты на производство электроэнергии выросли также в результате ситуации на Ближнем Востоке, которая повлияла на поставки природного газа. Природный газ в Европе в июле был в два раза дороже, чем зимой, что повысило затраты на производство электроэнергии.

«Из-за высокой доли электроэнергии, произведенной из возобновляемых энергоресурсов, Балтийский регион периодически в светлое время суток становился экспортером электроэнергии, поставляя ее в скандинавские страны и Польшу, а в остальное время, наоборот, импортируя электроэнергию из этих регионов. В Латвии и Литве цены на электроэнергию в среднем выровнялись с уровнем цен в южной части Швеции. В Эстонии уровень цен в основном определялся ситуацией в Финляндии, где цены были еще ниже и была возможность полноценно использовать возможности импорта», — отметил Юнгханс.

Общий импорт электроэнергии из стран ЕС в страны Балтии в июле по сравнению с июнем вырос на 7% до 736 гигаватт-часов.