«Производители с большими объемами в основном производят дрова на экспорт и продают их на местном рынке лишь в небольших количествах». По информации руководителя ассоциации, сухие дрова в настоящее время стоят в среднем на 40-50% дороже, чем в прошлом году. Спрос вырос из-за холодной зимы, а транспортные расходы увеличились из-за высокой стоимости топлива.

С Палейсом не согласился Райвис, руководитель небольшого предприятия, производящего ольховые дрова в Видземе. «На моем предприятии сухие колотые дрова подорожали на 20-25%. Но дров много, они разные, и каждый продает их по-своему. Рынок постоянно меняется», — сказал бизнесмен.

Райвис вообще не продает сухие дрова летом, он будет делать это только зимой. «Сухие колотые дрова у меня стоят зимой 100-130 евро за кубометр плюс НДС. В прошлом году они стоили от 80 до 100 евро за кубометр».