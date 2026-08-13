Все опрошенные производители признали, что спрос огромен, и можно только гадать, что будет осенью.
По данным Центрального статистического управления, дрова являются наиболее потребляемым видом твердого топлива в Латвии. В 2024 году их объем составил 2,6 миллиона кубометров.
«Большая часть этого объема не закупается, жители регионов собирают дрова сами в лесах», — сказал Палейс.
«Производители с большими объемами в основном производят дрова на экспорт и продают их на местном рынке лишь в небольших количествах». По информации руководителя ассоциации, сухие дрова в настоящее время стоят в среднем на 40-50% дороже, чем в прошлом году. Спрос вырос из-за холодной зимы, а транспортные расходы увеличились из-за высокой стоимости топлива.
С Палейсом не согласился Райвис, руководитель небольшого предприятия, производящего ольховые дрова в Видземе. «На моем предприятии сухие колотые дрова подорожали на 20-25%. Но дров много, они разные, и каждый продает их по-своему. Рынок постоянно меняется», — сказал бизнесмен.
Райвис вообще не продает сухие дрова летом, он будет делать это только зимой. «Сухие колотые дрова у меня стоят зимой 100-130 евро за кубометр плюс НДС. В прошлом году они стоили от 80 до 100 евро за кубометр».
Райвис признал, что этим летом спрос на дрова выше, чем в прошлом году. «Из-за холодной зимы склады опустели. Есть еще люди, которые боятся войны и делают запасы. Те, кто покупал одну партию, теперь покупают три. Те, кто покупал три, покупают пять».
У предпринимателя свой круг клиентов, и покупатели ценят его продукцию. «Лесорубы говорят, что цены на дрова вырастут и достигнут пика осенью. Я думаю, так и будет», — сказал Райвис.
(Lsm.lv)
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