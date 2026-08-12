Цена эталонного контракта TTF приблизилась к максимуму этого года. За пять торговых дней она выросла на 14%, за месяц — на 24%, а с начала года — на 83%.
По расчетам Citadele, рост цены газа на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень потребительских цен в Латвии примерно на 0,54%. Сильнее всего это отражается на расходах на жилье и коммунальные услуги, но затем постепенно затрагивает продукты, товары и услуги.
Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что в общей инфляции эффект становится заметен примерно через три месяца, в ценах на продукты — через четыре, в расходах на жилье и коммунальные услуги — через пять, в базовой инфляции — через восемь, а в сфере услуг и ресторанов — примерно через десять месяцев.
При росте газа на 10% цены на электроэнергию, газ, твердое топливо и тепло, по оценке банка, увеличиваются на 2,28%, расходы на жилье и коммунальные услуги — на 1,43%, продукты питания — на 0,58%, транспорт — на 0,56%.
В странах Балтии общий эффект сопоставим: 0,54% в Латвии, 0,55% в Литве и 0,59% в Эстонии. Главное отличие — скорость, с которой подорожание газа доходит до потребительских цен.
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