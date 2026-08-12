По расчетам Citadele, рост цены газа на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень потребительских цен в Латвии примерно на 0,54%. Сильнее всего это отражается на расходах на жилье и коммунальные услуги, но затем постепенно затрагивает продукты, товары и услуги.

Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что в общей инфляции эффект становится заметен примерно через три месяца, в ценах на продукты — через четыре, в расходах на жилье и коммунальные услуги — через пять, в базовой инфляции — через восемь, а в сфере услуг и ресторанов — примерно через десять месяцев.