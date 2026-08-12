При проверке выяснилось, что забавная надпись была далеко не главной проблемой. BMW не был зарегистрирован и не имел обязательной страховки, а установленные на нём номерные знаки ему не принадлежали.

Брат и сестра объяснили, что забирали автомобиль из мастерской и хотели всего лишь перегнать его домой. Они полагали, что для такой поездки можно использовать чужие номера и обойтись без страховки.

Полиция с этой версией правил дорожного движения не согласилась. Номерные знаки изъяли на месте, дальнейшую поездку запретили, а в отношении брата и сестры начали уголовное производство из-за неправомерного использования номерных знаков и нарушения закона об обязательном страховании.