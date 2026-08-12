По улицам города Кальденкирхен ехал старый зелёно-белый BMW 5-й серии, подозрительно напоминавший немецкий полицейский автомобиль прошлых лет. На боку красовалась соответствующая надпись. Почти соответствующая.
Вместо Polizei на машине было крупно написано Polisei.
Такое транспортное средство не осталось незамеченным настоящими полицейскими. За рулём BMW находилась 27-летняя женщина, а её 21-летний брат, которому принадлежала машина, ехал следом на другом автомобиле.
При проверке выяснилось, что забавная надпись была далеко не главной проблемой. BMW не был зарегистрирован и не имел обязательной страховки, а установленные на нём номерные знаки ему не принадлежали.
Брат и сестра объяснили, что забирали автомобиль из мастерской и хотели всего лишь перегнать его домой. Они полагали, что для такой поездки можно использовать чужие номера и обойтись без страховки.
Полиция с этой версией правил дорожного движения не согласилась. Номерные знаки изъяли на месте, дальнейшую поездку запретили, а в отношении брата и сестры начали уголовное производство из-за неправомерного использования номерных знаков и нарушения закона об обязательном страховании.
Самое забавное, что надпись Polisei, с которой всё началось, оказалась далеко не самым серьёзным нарушением в этой истории.
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