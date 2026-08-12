«Физические нападения на медиков, к счастью, не являются повседневностью нашей больницы, однако персоналу приемного отделения периодически приходится сталкиваться с агрессивным, эмоционально возбужденным или угрожающим поведением пациентов и сопровождающих», — заявил руководитель больницы Эрвинс Кейшс.

По его словам, единые стандарты могли бы предусматривать физическую охрану, видеонаблюдение, тревожные кнопки, контроль доступа, безопасную организацию помещений и механизмы быстрого привлечения полиции.