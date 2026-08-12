Инцидент произошел 6 августа. Когда врач оказывал пациентке неотложную помощь, на него физически напал сопровождавший ее мужчина. Участники конфликта вели себя агрессивно, поэтому пришлось привлекать муниципальную и Государственную полицию.
«Физические нападения на медиков, к счастью, не являются повседневностью нашей больницы, однако персоналу приемного отделения периодически приходится сталкиваться с агрессивным, эмоционально возбужденным или угрожающим поведением пациентов и сопровождающих», — заявил руководитель больницы Эрвинс Кейшс.
По его словам, единые стандарты могли бы предусматривать физическую охрану, видеонаблюдение, тревожные кнопки, контроль доступа, безопасную организацию помещений и механизмы быстрого привлечения полиции.
Кейшс также считает, что стоит обсудить усиленную правовую защиту медиков, оказывающих неотложную помощь, по аналогии с другими профессиями повышенного риска.
При этом он подчеркнул, что новые требования потребуют дополнительного финансирования. «Врач, который в этот момент спасает или пытается спасти здоровье и жизнь человека, не должен одновременно думать о том, нападет ли на него пациент или сопровождающий», — отметил Кейшс.
Государственная полиция подтвердила, что по факту происшествия начат уголовный процесс.
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