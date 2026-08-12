Дельфин загоняет рыбу внутрь раковины, поднимает её со дна и выносит к поверхности. Затем остаётся правильно потрясти свою «ловушку», чтобы добыча выскользнула прямо в рот.
Такое поведение получило название shelling. Раньше его хорошо знали у дельфинов на западном побережье Австралии, однако теперь исследователи впервые научно зафиксировали этот способ охоты и на востоке страны, в морском парке Great Sandy у Херви-Бей. Наблюдения были сделаны в 2025 году.
Но особенно интересной оказалась одна пара дельфинов. Учёные увидели взрослую самку вместе с детёнышем. Когда рыба выскользнула из раковины матери и та бросилась за добычей, детёныш вскоре подобрал ту же раковину и держал её точно так же.
Исследователи предполагают, что это может быть свидетельством передачи навыка от матери детёнышу. До сих пор считалось, что подобным приёмам дельфины преимущественно учатся у других сородичей.
Любопытно и другое: дельфины на противоположных побережьях огромного континента, вероятно, независимо друг от друга додумались использовать один и тот же природный «инструмент» практически одинаковым способом.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.