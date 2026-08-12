Такое поведение получило название shelling. Раньше его хорошо знали у дельфинов на западном побережье Австралии, однако теперь исследователи впервые научно зафиксировали этот способ охоты и на востоке страны, в морском парке Great Sandy у Херви-Бей. Наблюдения были сделаны в 2025 году.

Но особенно интересной оказалась одна пара дельфинов. Учёные увидели взрослую самку вместе с детёнышем. Когда рыба выскользнула из раковины матери и та бросилась за добычей, детёныш вскоре подобрал ту же раковину и держал её точно так же.