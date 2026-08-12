Объясняя, почему столь существенные изменения продвигаются всего за несколько недель до начала нового учебного года, МОН отмечает, что предложенные изменения разработаны и подготовлены в соответствии с планом действий правительства и сроками его выполнения. Министерство считает, что изменения продуманы и системно необходимы. В настоящее время идет их активное обсуждение и согласование с партнерами по коалиции и социальными партнерами, поэтому МОН не видит препятствий для продвижения и утверждения документов в правительстве.
МОН отмечает, что все продвигаемые изменения вытекают из плана действий правительства, и их планируется реализовать в полном объеме. В повестке дня министерства в настоящее время нет предложений, которые планировалось бы отложить или от которых отказаться.
Одно из самых спорных предложений — отмена минимального порога сдачи централизованных экзаменов для получения основного образования. МОН обосновывает эту идею данными Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые свидетельствуют, что лишь в нескольких странах — Эстонии, Италии и Латвии — школьники должны сдавать централизованный экзамен, чтобы подтвердить основное образование и получить доступ к среднему образованию. В своих выводах ОЭСР подчеркивает, что экзамены, используемые для подтверждения основного образования, могут создавать реальные препятствия для дальнейшего развития учащихся.
Результаты экзаменов 9-го класса в прошлом учебном году показывают, что 818 учеников не сдали хотя бы один экзамен и не получили свидетельство об окончании основной школы.
По мнению МОН, процентный порог сам по себе не обеспечивает качества образования. Результаты экзаменов и данные о молодежи свидетельствуют, что порог в первую очередь создает ситуацию, в которой ученики, которым учеба дается труднее, остаются «застрявшими» в системе без документа об основном образовании.
Главным критерием для получения аттестата остается требование иметь положительные годовые оценки.
Еще одна идея МОН — предоставить школам больше свободы в оценке знаний учащихся. Отвечая на вопрос, как будет предотвращена ситуация, когда в одной школе ученик с определенным уровнем знаний получает положительную итоговую оценку, а в другой — неудовлетворительную, МОН признает, что различия в строгости оценок между разными учебными заведениями или педагогами существовали всегда. В этом вопросе МОН полагается на руководство школ и самоуправления — задача самоуправлений также заключается в обеспечении качественного образования на своей административной территории.
МОН не планирует откладывать реформу на следующий учебный год, поскольку, например, централизованный экзамен по естествознанию обсуждается уже восемь лет, а решение так и не принято.
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