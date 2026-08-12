МОН отмечает, что все продвигаемые изменения вытекают из плана действий правительства, и их планируется реализовать в полном объеме. В повестке дня министерства в настоящее время нет предложений, которые планировалось бы отложить или от которых отказаться.

Одно из самых спорных предложений — отмена минимального порога сдачи централизованных экзаменов для получения основного образования. МОН обосновывает эту идею данными Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые свидетельствуют, что лишь в нескольких странах — Эстонии, Италии и Латвии — школьники должны сдавать централизованный экзамен, чтобы подтвердить основное образование и получить доступ к среднему образованию. В своих выводах ОЭСР подчеркивает, что экзамены, используемые для подтверждения основного образования, могут создавать реальные препятствия для дальнейшего развития учащихся.