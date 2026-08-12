Инцидент произошел во вторник вечером. Женщина находилась дома с двумя детьми — двух и семи лет, — когда мужчина проник в квартиру через балконную дверь и применил к ней физическую силу. Женщине удалось вырваться и добежать до входной двери, где она попросила соседку вызвать полицию.
Когда стражи порядка прибыли на место, мужчина находился на подоконнике, а затем вышел на крышу здания. Он стоял у края, выкрикивал различные фразы и угрожал причинить вред себе. После того как мужчина спустился во двор, его задержали. Из-за агрессивного и непредсказуемого поведения полицейские применили электрошокер и надели на него наручники.
Женщине потребовалась помощь медиков, однако госпитализация не понадобилась.
По данным полиции, задержан 35-летний мужчина, который уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений. Наказание за это преступление он уже отбыл.
Кроме того, с февраля в отношении мужчины расследуется уголовное дело о жестоком эмоциональном обращении с несовершеннолетним и угрозах причинить тяжкие телесные повреждения. В феврале суд также вынес решение о временной защите от насилия, предусматривавшее, в частности, запрет приближаться к женщине. Данных о том, что мужчина нарушал этот запрет до нынешнего инцидента, у полиции нет.
Полиция предполагает, что одним из возможных мотивов нападения могло стать решение суда, принятое во вторник, об ограничении права мужчины на общение с двумя детьми.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о нарушении решения о защите от насилия, угрозах убийством или причинением тяжких телесных повреждений, жестоком обращении с несовершеннолетними и незаконном проникновении в жилище с применением насилия.
Мужчина остается в месте временного содержания. В четверг, 13 августа, его доставят в суд, где полиция намерена просить об избрании меры пресечения в виде ареста.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.