По данным полиции, задержан 35-летний мужчина, который уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений. Наказание за это преступление он уже отбыл.

Кроме того, с февраля в отношении мужчины расследуется уголовное дело о жестоком эмоциональном обращении с несовершеннолетним и угрозах причинить тяжкие телесные повреждения. В феврале суд также вынес решение о временной защите от насилия, предусматривавшее, в частности, запрет приближаться к женщине. Данных о том, что мужчина нарушал этот запрет до нынешнего инцидента, у полиции нет.

Полиция предполагает, что одним из возможных мотивов нападения могло стать решение суда, принятое во вторник, об ограничении права мужчины на общение с двумя детьми.