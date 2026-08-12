По словам Зале, в работе с учениками особенно важны доверие и открытость. Свой первый педагогический опыт он получил, работая с бывшими заключенными. Вначале актер переживал, как его примут, однако этот опыт научил его главному — прежде чем чему-либо учить аудиторию, необходимо завоевать ее доверие.

Чтобы заинтересовать школьников, Зале использует на занятиях практические задания. Он предлагает ученикам выходить на сцену, индивидуально или в группах представлять различные темы, а также работать с видео. При этом его цель — вовсе не подготовить будущих актеров.