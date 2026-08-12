«Не заставлять их учиться, а пробудить в них интерес», — отметил он.
По словам Зале, в работе с учениками особенно важны доверие и открытость. Свой первый педагогический опыт он получил, работая с бывшими заключенными. Вначале актер переживал, как его примут, однако этот опыт научил его главному — прежде чем чему-либо учить аудиторию, необходимо завоевать ее доверие.
Чтобы заинтересовать школьников, Зале использует на занятиях практические задания. Он предлагает ученикам выходить на сцену, индивидуально или в группах представлять различные темы, а также работать с видео. При этом его цель — вовсе не подготовить будущих актеров.
«Я скорее называю это развитием коммуникации, способности общаться, что невероятно важно», — объясняет педагог.
Зале считает, что навыки общения могут оказаться для детей гораздо полезнее непосредственно театральных знаний. Умение выступать перед аудиторией, взаимодействовать с другими людьми и уверенно выражать свои мысли пригодится им как в личной жизни, так и в будущей карьере.
Поэтому свои занятия он не хочет воспринимать исключительно как изучение театрального искусства. По его мнению, уроки должны прежде всего помогать детям становиться увереннее, учиться говорить перед аудиторией и работать в команде.
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