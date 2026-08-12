При этом компании необходимы сотни миллионов евро нового финансирования.
«airBaltic» сейчас пытается сделать шаг назад, чтобы затем снова сделать шаг вперед, но этот шаг вперед не будет таким большим, как планировалось ранее.
Это наглядно видно на примере ее авиапарка: в настоящее время компания эксплуатирует 54 самолета, но к концу этого года планируется сократить их количество примерно на треть — до 36, а к 2031 году снова увеличить до 40 самолетов, однако ясно, что предыдущий план, предусматривавший эксплуатацию до 100 самолетов, больше не актуален.
Чего ожидать пассажирам? Немедленных изменений не будет.
Как заявил Латвийскому телевидению исполнительный директор «airBaltic» Эрнё Хильден, в краткосрочной перспективе изменений не будет; они ожидаются в долгосрочной перспективе, учитывая сокращение количества самолетов.
«Я не думаю, что в маршрутной сети «airBaltic» ожидается какая-то революция — скорее, постепенные изменения. Главный принцип нового плана развития сети — сосредоточиться на существующих маршрутах. Возможно, направлений станет немного меньше, но мы будем чаще летать по тем, которые сохраним. Предполагается, что связность маршрутов будет поддерживаться как минимум на текущем уровне», — сказал директор.
Предыдущий план развития больше не соответствует текущим рыночным и финансовым условиям. Хильден указал на слабый баланс и неудовлетворительные финансовые показатели предыдущих лет.
«Сейчас наш приоритет — обеспечить устойчивую прибыльность «airBaltic». Текущая оценка показывает, что с таким размером и вместимостью флота мы можем достичь оптимальной рентабельности. В нынешних рыночных условиях невозможно использовать 100 самолетов без значительных убытков», — признал Хильден.
Что касается необходимого финансирования для авиакомпании, то первым шагом будет привлечение 225 миллионов евро как временного финансирования. Это финансирование планируется конвертировать в долгосрочное. Кроме того, потребуется еще 100 миллионов евро, что соответственно увеличит собственный капитал.
Часть привлеченных заемных средств планируется капитализировать путем конвертации облигаций в акции компании.
Во вторник, 11 августа, на закрытом заседании правительства обсуждались вопросы, связанные с «airBaltic».
Премьер-министр Андрис Кулбергс не исключил, что авиакомпании потребуется дополнительное финансирование. государственная поддержка, но в то же время подчеркнул, что государство не должно быть единственным участником финансирования «airBaltic» — инвесторы и кредиторы также должны нести риск.
(Lsm.lv)
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