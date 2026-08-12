«airBaltic» сейчас пытается сделать шаг назад, чтобы затем снова сделать шаг вперед, но этот шаг вперед не будет таким большим, как планировалось ранее.

Это наглядно видно на примере ее авиапарка: в настоящее время компания эксплуатирует 54 самолета, но к концу этого года планируется сократить их количество примерно на треть — до 36, а к 2031 году снова увеличить до 40 самолетов, однако ясно, что предыдущий план, предусматривавший эксплуатацию до 100 самолетов, больше не актуален.