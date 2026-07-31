С начала февраля 2026 года Министерство сообщения рассекретило 13 информационных докладов, а еще восемь были рассекречены Государственной канцелярией по инициативе министерства.

По итогам проверки статус информации ограниченного доступа сохранен лишь для семи информационных докладов, содержание которых напрямую связано с защитой государственных интересов, международными обязательствами и судебными процессами. Речь идет, в частности, о документах по межгосударственным соглашениям, защите интересов Латвии в арбитражных разбирательствах и других чувствительных вопросах, публикация которых может нанести ущерб правовым или финансовым интересам государства.