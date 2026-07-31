В министерстве завершили аудит документов и информации по проекту Rail Baltica, целью которого было оценить обоснованность присвоения документам статуса ограниченного доступа и обеспечить максимально возможную открытость информации для общества.
С начала февраля 2026 года Министерство сообщения рассекретило 13 информационных докладов, а еще восемь были рассекречены Государственной канцелярией по инициативе министерства.
По итогам проверки статус информации ограниченного доступа сохранен лишь для семи информационных докладов, содержание которых напрямую связано с защитой государственных интересов, международными обязательствами и судебными процессами. Речь идет, в частности, о документах по межгосударственным соглашениям, защите интересов Латвии в арбитражных разбирательствах и других чувствительных вопросах, публикация которых может нанести ущерб правовым или финансовым интересам государства.
Как пояснили в министерстве, при пересмотре каждый документ оценивался индивидуально с точки зрения обоснованности, необходимости и соответствия действующему законодательству. Если объективных причин для сохранения ограниченного доступа больше не было, документ рассекречивался и становился общедоступным.
В Министерстве сообщения подчеркнули, что и впредь будут регулярно пересматривать статус документов проекта Rail Baltica, чтобы обеспечить максимально возможную прозрачность, одновременно защищая информацию, связанную с государственной безопасностью, международными обязательствами, судебными процессами и финансовыми интересами Латвии.
Как ранее сообщало LETA, 21 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о реализации проекта Rail Baltica, которые закрепили распределение ответственности между министерствами и принцип открытости исторической и актуальной документации проекта.
Согласно закону, документы, связанные с Rail Baltica, являются общедоступной информацией, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в интересах государственной или военной безопасности либо которые охраняются как коммерческая тайна.
Ранее сообщалось, что стоимость первого этапа проекта Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из которых на Латвию приходится 5,5 млрд евро, однако с учетом индексации эта сумма может увеличиться до 6 млрд евро.
Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 млрд евро. Для сравнения, в предыдущем исследовании 2017 года общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 млрд евро.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши с последующим соединением стран Балтии с железнодорожной сетью других государств Европы. В странах Балтии планируется построить новую железную дорогу европейской колеи (1435 мм) протяженностью 870 километров, по которой поезда смогут развивать скорость до 240 км/ч.
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